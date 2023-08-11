https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html

Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы

Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы - РИА Новости, 11.08.2023

Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинских детей вывозят на Запад в качестве доноров органов, и посоветовал западным политикам разобраться... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:03

2023-08-11T14:03

2023-08-11T15:37

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинских детей вывозят на Запад в качестве доноров органов, и посоветовал западным политикам разобраться с этой проблемой. "Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся", - приводит слова Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь. Лукашенко назвал реальной проблемой вывоз с Украины детей на Запад в качестве доноров. Он подчеркнул, что не переживает по поводу звучащей из-за рубежа критики, связанной с практикой оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест президента Белоруссии. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призывают Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины". Лукашенко до этого говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием.

https://ria.ru/20230804/deti-1888162993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, евросоюз, ситуация в днр и лнр