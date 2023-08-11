Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы
Лукашенко посоветовал Западу разобраться с вывозом на органы детей с Украины
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинских детей вывозят на Запад в качестве доноров органов, и посоветовал западным политикам разобраться с этой проблемой.
"Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся", - приводит слова Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь. Лукашенко назвал реальной проблемой вывоз с Украины детей на Запад в качестве доноров. Он подчеркнул, что не переживает по поводу звучащей из-за рубежа критики, связанной с практикой оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии.
Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест президента Белоруссии. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призывают Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины". Лукашенко до этого говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием.