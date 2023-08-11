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Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 11.08.2023 (обновлено: 15:37 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html
Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы
Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы - РИА Новости, 11.08.2023
Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинских детей вывозят на Запад в качестве доноров органов, и посоветовал западным политикам разобраться... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:03
2023-08-11T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинских детей вывозят на Запад в качестве доноров органов, и посоветовал западным политикам разобраться с этой проблемой. "Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся", - приводит слова Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь. Лукашенко назвал реальной проблемой вывоз с Украины детей на Запад в качестве доноров. Он подчеркнул, что не переживает по поводу звучащей из-за рубежа критики, связанной с практикой оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест президента Белоруссии. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призывают Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины". Лукашенко до этого говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием.
https://ria.ru/20230804/deti-1888162993.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы

Лукашенко посоветовал Западу разобраться с вывозом на органы детей с Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинских детей вывозят на Запад в качестве доноров органов, и посоветовал западным политикам разобраться с этой проблемой.
"Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся", - приводит слова Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь. Лукашенко назвал реальной проблемой вывоз с Украины детей на Запад в качестве доноров. Он подчеркнул, что не переживает по поводу звучащей из-за рубежа критики, связанной с практикой оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии.
Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест президента Белоруссии. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призывают Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины". Лукашенко до этого говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
СМИ: Ватикан может назначить представителя по "возвращению детей из России"
4 августа, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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