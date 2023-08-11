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СБУ завела дело против экс-лидера компартии страны - РИА Новости, 11.08.2023
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12:10 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/delo-1889515770.html
СБУ завела дело против экс-лидера компартии страны
СБУ завела дело против экс-лидера компартии страны - РИА Новости, 11.08.2023
СБУ завела дело против экс-лидера компартии страны
Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против лидера запрещенной в стране компартии Украины Петра Симоненко, который в марте прошлого... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:10
2023-08-11T12:10
россия
украина
киевская область
петр симоненко
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против лидера запрещенной в стране компартии Украины Петра Симоненко, который в марте прошлого года якобы бежал в Россию в сопровождении спецназа РФ. "СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру коммунистов Симоненко, который во время оккупации Киевской области бежал в Россию в сопровождении спецназа РФ", - говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале. В ведомстве утверждают, что в начале марта Симоменко якобы в сопровождении спецназа РФ выехал на территорию Белоруссии, а оттуда в Россию, где был назначен замом главы международного объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии "Советского союза". "По данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в съезде "антифашистского форума", который состоялся в Минске. Там он высказывался за продолжение войны против Украины... На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ. По каким именно статьям заведено дело, не уточняется.
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россия, украина, киевская область, петр симоненко, служба безопасности украины
Россия, Украина, Киевская область, Петр Симоненко, Служба безопасности Украины
СБУ завела дело против экс-лидера компартии страны

СБУ возбудила уголовное дело против бывшего лидера компартии Украины Симоненко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ). Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против лидера запрещенной в стране компартии Украины Петра Симоненко, который в марте прошлого года якобы бежал в Россию в сопровождении спецназа РФ.
"СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру коммунистов Симоненко, который во время оккупации Киевской области бежал в Россию в сопровождении спецназа РФ", - говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.
В ведомстве утверждают, что в начале марта Симоменко якобы в сопровождении спецназа РФ выехал на территорию Белоруссии, а оттуда в Россию, где был назначен замом главы международного объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии "Советского союза".
"По данным следствия, 21 - 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в съезде "антифашистского форума", который состоялся в Минске. Там он высказывался за продолжение войны против Украины... На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.
По каким именно статьям заведено дело, не уточняется.
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РоссияУкраинаКиевская областьПетр СимоненкоСлужба безопасности Украины
 
 
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