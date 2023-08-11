Дегтярев отчитался о благополучном исходе падения ступеней ракеты
Дегтярев отчитался о благополучном исходе падения ступеней ракеты спутника
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Ступени ракеты спутника "Луна-25" обнаружены после падения в Хабаровском крае, исход благополучный, люди не пострадали, так как были вовремя эвакуированы, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат". Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск в пятницу. Спустя 9 минут разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли.
"Принял доклад главы Верхнебуреинского района. Именно на этой территории в Хабаровском крае предполагалось падение ступеней от ракеты, которая сегодня была запущена с космодрома "Восточный". Итак, ступени приземлились в 28 километрах от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены... К месту падения сегодня вылетит группа экологов. Они отберут пробы и отправят их в лабораторию", - написал Дегтярев.
По словам губернатора, жители поселка Шахтинский, а это 18 человек, были эвакуированы за час до старта, а в 10.30 (3.30 мск) возвращены в дома.
Ранее глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов сообщил, что жителей поселка Шахтинск (расположен в 47 километрах от райцентра - поселка Чегдомын) будут эвакуировать в пятницу в 7.30 (0.30 мск). Он информировал, что в предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Кроме того, власти райадминистрации Ванинского района сообщали позже, что падения ступеней ракеты от запуска станции "Луна-25" ожидают в безлюдной части на территории Ульчского и Ванинского муниципальных районов.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".