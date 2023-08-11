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МИД осудил давление Запада на Центральную Азию - РИА Новости, 11.08.2023
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03:54 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/davlenie-1889407922.html
МИД осудил давление Запада на Центральную Азию
МИД осудил давление Запада на Центральную Азию - РИА Новости, 11.08.2023
МИД осудил давление Запада на Центральную Азию
Давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T03:54
2023-08-11T03:54
россия
центральная азия
сша
евросоюз
дмитрий биричевский
в мире
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Действительно в последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые дружественные нам страны в регионе Центральной Азии, принуждая их присоединиться к антироссийским санкциям и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной. Вашингтон и Брюссель позиционируют эти задачи в качестве приоритетных на текущем этапе "марафона рестрикций" против России", - сказал он. "Подобные действия США и их сателлитов являются грубым вмешательством в двусторонние отношения наших государств, фактически нарушают свободное право выстраивать независимую внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию, ставят под угрозу реализацию в регионе Центральной Азии взаимовыгодных проектов", - подчеркнул Биричевский. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет вести диалог с государствами Центральной Азии по вопросу соблюдения антироссийских санкций, однако намерен принимать меры против тех, кто способствует их обходу. По словам главы Евросовета, санкции будут направлены против тех, кто оказывает России поддержку, которую в ЕС могут расценить как помощь российскому оборонному сектору. Однако при этом он подтвердил, что в ЕС предпочитают диалог по этому вопросу и не собираются использовать экстерриториальные меры. ЕС с начала 2022 года утвердил десять пактов санкций против России, а в настоящее время готовит новые ограничительные меры. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, центральная азия, сша, евросоюз, дмитрий биричевский, в мире
Россия, Центральная Азия, США, Евросоюз, Дмитрий Биричевский, В мире
МИД осудил давление Запада на Центральную Азию

МИД: давление Запада на Центральную Азию угрожает реализации проектов в регионе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Астана
Город Астана - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«
"Действительно в последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые дружественные нам страны в регионе Центральной Азии, принуждая их присоединиться к антироссийским санкциям и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной. Вашингтон и Брюссель позиционируют эти задачи в качестве приоритетных на текущем этапе "марафона рестрикций" против России", - сказал он.
"Подобные действия США и их сателлитов являются грубым вмешательством в двусторонние отношения наших государств, фактически нарушают свободное право выстраивать независимую внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию, ставят под угрозу реализацию в регионе Центральной Азии взаимовыгодных проектов", - подчеркнул Биричевский.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет вести диалог с государствами Центральной Азии по вопросу соблюдения антироссийских санкций, однако намерен принимать меры против тех, кто способствует их обходу. По словам главы Евросовета, санкции будут направлены против тех, кто оказывает России поддержку, которую в ЕС могут расценить как помощь российскому оборонному сектору. Однако при этом он подтвердил, что в ЕС предпочитают диалог по этому вопросу и не собираются использовать экстерриториальные меры.
ЕС с начала 2022 года утвердил десять пактов санкций против России, а в настоящее время готовит новые ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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