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МИД пообещал оставшимся в России зарубежным компаниям поддержку властей - РИА Новости, 11.08.2023
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08:10 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/biznes-1889417786.html
МИД пообещал оставшимся в России зарубежным компаниям поддержку властей
МИД пообещал оставшимся в России зарубежным компаниям поддержку властей - РИА Новости, 11.08.2023
МИД пообещал оставшимся в России зарубежным компаниям поддержку властей
Зарубежные компании в России могут рассчитывать на поддержку властей и создание комфортных условий для развития бизнеса, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:10
2023-08-11T08:10
экономика
россия
дмитрий биричевский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Зарубежные компании в России могут рассчитывать на поддержку властей и создание комфортных условий для развития бизнеса, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Более того, они (иностранные компании - ред.) могут рассчитывать на поддержку российских властей и создание комфортных условий для развития бизнеса на нашем рынке", - сказал он.По словам дипломата, Россия сохраняет привлекательность для зарубежных компаний по вполне прагматичным причинам."Согласно данным Блумберг, по итогам 2022 года оставшиеся на российском рынке компании из "недружественных" стран смогли значительно улучшить свои финансовые показатели, а некоторые вышли на рекордный рост объемов выручки. И дело здесь не только в снижении уровня конкуренции из-за ушедших компаний. Это также еще одно подтверждение сохраняющейся свободы предпринимательской деятельности в нашей стране для компаний любого происхождения", - подчеркнул он.Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских, не стали продолжать работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума, заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти страны двери ни для кого не закрывают, будут создавать необходимые условия.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
https://ria.ru/20230811/natsionalizatsiya-1889413198.html
https://ria.ru/20230727/eaes-1886440314.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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экономика, россия, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Дмитрий Биричевский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал оставшимся в России зарубежным компаниям поддержку властей

Биричевский: иностранные фирмы в России могут рассчитывать на поддержку властей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Зарубежные компании в России могут рассчитывать на поддержку властей и создание комфортных условий для развития бизнеса, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
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"Более того, они (иностранные компании - ред.) могут рассчитывать на поддержку российских властей и создание комфортных условий для развития бизнеса на нашем рынке", - сказал он.
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По словам дипломата, Россия сохраняет привлекательность для зарубежных компаний по вполне прагматичным причинам.
"Согласно данным Блумберг, по итогам 2022 года оставшиеся на российском рынке компании из "недружественных" стран смогли значительно улучшить свои финансовые показатели, а некоторые вышли на рекордный рост объемов выручки. И дело здесь не только в снижении уровня конкуренции из-за ушедших компаний. Это также еще одно подтверждение сохраняющейся свободы предпринимательской деятельности в нашей стране для компаний любого происхождения", - подчеркнул он.
Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских, не стали продолжать работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок.
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