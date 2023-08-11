https://ria.ru/20230811/bayden-1889645596.html

Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена

Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена - РИА Новости, 11.08.2023

Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена

Решение министра юстиции США Меррика Гарланда назначить спецпрокурора для расследования дела сына действующего президента Джо Байдена - Хантера Байдена -... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T22:30

2023-08-11T22:30

2023-08-11T22:30

в мире

сша

джо байден

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Решение министра юстиции США Меррика Гарланда назначить спецпрокурора для расследования дела сына действующего президента Джо Байдена - Хантера Байдена - является попыткой завуалировать факты использования главой государства своего служебного положения ради обогащения семьи, заявил в пятницу председатель комитета по надзору и отчетности Палаты представителей Джеймс Комер. "Данный шаг (главы минюста) Гарланда является частью попыток минюста прикрыть семью Байденов на фоне растущего числа доказательств касательно роли президента Джо Байдена в схемах его семьи и использования его в качестве "бренда" для получения миллионов долларов от иностранных граждан", - сказал Комер, чье заявление опубликовано на сайте конгрессмена. По мнению Комера, назначение спецпрокурора было призвано воспрепятствовать усилиям по надзору со стороны Конгресса, включая опрос свидетелей и выявление финансового "следа" семьи Байденов. "Комитет по надзору продолжит отслеживать денежный след, чтобы определить, имели ли место связи семьи Байденов с зарубежными акторами, является ли президент коррумпированным, и существует ли угроза нашей нацбезопасности", - подчеркнул высокопоставленный законодатель. В пятницу министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении Хантера Байдена. Как сообщил глава американского минюста, Вайс посчитал, расследование достигло той стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и обратился с запросом о том, чтобы его назначили на эту должность. Чиновник добавил, что Вайсу в его новом статусе будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которое он сочтет целесообразными.

https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html

https://ria.ru/20230810/bayden-1889395987.html

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в мире, сша, джо байден, хантер байден