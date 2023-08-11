https://ria.ru/20230811/bayden-1889645596.html
Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена
Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена - РИА Новости, 11.08.2023
Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена
Решение министра юстиции США Меррика Гарланда назначить спецпрокурора для расследования дела сына действующего президента Джо Байдена - Хантера Байдена -... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:30
2023-08-11T22:30
2023-08-11T22:30
в мире
сша
джо байден
хантер байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_a3aeef12931c7e1b55f716ba10c7b244.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Решение министра юстиции США Меррика Гарланда назначить спецпрокурора для расследования дела сына действующего президента Джо Байдена - Хантера Байдена - является попыткой завуалировать факты использования главой государства своего служебного положения ради обогащения семьи, заявил в пятницу председатель комитета по надзору и отчетности Палаты представителей Джеймс Комер. "Данный шаг (главы минюста) Гарланда является частью попыток минюста прикрыть семью Байденов на фоне растущего числа доказательств касательно роли президента Джо Байдена в схемах его семьи и использования его в качестве "бренда" для получения миллионов долларов от иностранных граждан", - сказал Комер, чье заявление опубликовано на сайте конгрессмена. По мнению Комера, назначение спецпрокурора было призвано воспрепятствовать усилиям по надзору со стороны Конгресса, включая опрос свидетелей и выявление финансового "следа" семьи Байденов. "Комитет по надзору продолжит отслеживать денежный след, чтобы определить, имели ли место связи семьи Байденов с зарубежными акторами, является ли президент коррумпированным, и существует ли угроза нашей нацбезопасности", - подчеркнул высокопоставленный законодатель. В пятницу министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении Хантера Байдена. Как сообщил глава американского минюста, Вайс посчитал, расследование достигло той стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и обратился с запросом о том, чтобы его назначили на эту должность. Чиновник добавил, что Вайсу в его новом статусе будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которое он сочтет целесообразными.
https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html
https://ria.ru/20230810/bayden-1889395987.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785317553_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_5946edf95f695d0b328323733bb12707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена
Конгресс подверг критике назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Решение министра юстиции США Меррика Гарланда назначить спецпрокурора для расследования дела сына действующего президента Джо Байдена - Хантера Байдена - является попыткой завуалировать факты использования главой государства своего служебного положения ради обогащения семьи, заявил в пятницу председатель комитета по надзору и отчетности Палаты представителей Джеймс Комер.
"Данный шаг (главы минюста) Гарланда является частью попыток минюста прикрыть семью Байденов на фоне растущего числа доказательств касательно роли президента Джо Байдена в схемах его семьи и использования его в качестве "бренда" для получения миллионов долларов от иностранных граждан", - сказал Комер, чье заявление опубликовано на сайте конгрессмена.
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена
По мнению Комера, назначение спецпрокурора было призвано воспрепятствовать усилиям по надзору со стороны Конгресса, включая опрос свидетелей и выявление финансового "следа" семьи Байденов. "Комитет по надзору продолжит отслеживать денежный след, чтобы определить, имели ли место связи семьи Байденов с зарубежными акторами, является ли президент коррумпированным, и существует ли угроза нашей нацбезопасности", - подчеркнул высокопоставленный законодатель.
В пятницу министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении Хантера Байдена. Как сообщил глава американского минюста, Вайс посчитал, расследование достигло той стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и обратился с запросом о том, чтобы его назначили на эту должность.
Чиновник добавил, что Вайсу в его новом статусе будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которое он сочтет целесообразными.
Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине