https://ria.ru/20230811/bayden-1889644929.html

Белый дом: Байден не будет стесняться просить у конгресса деньги для Киева

Белый дом: Байден не будет стесняться просить у конгресса деньги для Киева - РИА Новости, 11.08.2023

Белый дом: Байден не будет стесняться просить у конгресса деньги для Киева

Администрация президента США Джо Байдена готова не стесняясь запрашивать у конгресса дополнительные деньги на помощь Украине как после первого квартала 2024-го... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T22:23

2023-08-11T22:23

2023-08-11T22:23

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готова не стесняясь запрашивать у конгресса дополнительные деньги на помощь Украине как после первого квартала 2024-го финансового года, который начнется в стране с 1 октября, так и в рамках объявленного в четверг нового запроса, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Если мы почувствуем, что надо вернуться и запросить о большем после первого квартала следующего (финансового - ред.) года, или если будут потребности корректировки того, что мы сейчас просим, мы остаемся уверены в том, что такой подход является правильным", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что американская администрация "не будет стесняться" запрашивать у конгресса больше денег на Украину. В четверг Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине и на другие цели. В рамках запроса сумма на поддержку Киева превзошла обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов - из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву. В частности, Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230811/f-16-1889641647.html

https://ria.ru/20230811/bayden-1889604178.html

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в мире, украина, россия, сша, джон кирби, джо байден, всемирный банк, нато, сергей лавров