https://ria.ru/20230811/bayden-1889634318.html

Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена

Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена - РИА Новости, 11.08.2023

Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена

Министр юстиции США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении сына действующего президента США Джо... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T20:31

2023-08-11T20:31

2023-08-11T20:43

в мире

сша

хантер байден

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Министр юстиции США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении сына действующего президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. Как сообщил глава американского минюста, он принял решение назначить на эту должность федерального прокурора Дэвида Вайса. "На текущей неделе во вторник господин Вайс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и попросил, чтобы его назначили на эту должность. По итогам рассмотрения данного запроса, а также связанных с этим делом чрезвычайных обстоятельств я пришел к выводу, что назначение (Вайса - ред.) спецпрокурором отвечает общественным интересам", - заявил Гарланд в ходе специального обращения. Чиновник добавил, что Вайсу в его новом статусе будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которое он сочтет целесообразными. "Он сообщил Конгрессу, что ему были предоставлены высшие полномочия в данном вопросе, включая ответственность за решения о том, где, когда и следует ли предъявлять обвинения, а также за принятие решение, необходимых для сохранения беспристрастности расследования", - пояснил американский министр.

https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден, джо байден