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Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена
Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена - РИА Новости, 11.08.2023
Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена
Министр юстиции США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении сына действующего президента США Джо... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:31
2023-08-11T20:31
2023-08-11T20:43
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Министр юстиции США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении сына действующего президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. Как сообщил глава американского минюста, он принял решение назначить на эту должность федерального прокурора Дэвида Вайса. "На текущей неделе во вторник господин Вайс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и попросил, чтобы его назначили на эту должность. По итогам рассмотрения данного запроса, а также связанных с этим делом чрезвычайных обстоятельств я пришел к выводу, что назначение (Вайса - ред.) спецпрокурором отвечает общественным интересам", - заявил Гарланд в ходе специального обращения. Чиновник добавил, что Вайсу в его новом статусе будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которое он сочтет целесообразными. "Он сообщил Конгрессу, что ему были предоставлены высшие полномочия в данном вопросе, включая ответственность за решения о том, где, когда и следует ли предъявлять обвинения, а также за принятие решение, необходимых для сохранения беспристрастности расследования", - пояснил американский министр.
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в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена
Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу Хантера Байдена
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Министр юстиции США Меррик Гарланд в пятницу объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении сына действующего президента США Джо Байдена - Хантера Байдена.
Как сообщил глава американского минюста, он принял решение назначить на эту должность федерального прокурора Дэвида Вайса.
"На текущей неделе во вторник господин Вайс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и попросил, чтобы его назначили на эту должность. По итогам рассмотрения данного запроса, а также связанных с этим делом чрезвычайных обстоятельств я пришел к выводу, что назначение (Вайса - ред.) спецпрокурором отвечает общественным интересам", - заявил Гарланд в ходе специального обращения.
Чиновник добавил, что Вайсу в его новом статусе будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которое он сочтет целесообразными. "Он сообщил Конгрессу, что ему были предоставлены высшие полномочия в данном вопросе, включая ответственность за решения о том, где, когда и следует ли предъявлять обвинения, а также за принятие решение, необходимых для сохранения беспристрастности расследования", - пояснил американский министр.
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена