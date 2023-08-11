https://ria.ru/20230811/bayden-1889604178.html

СМИ: конгресс США призвал Байдена лучше разъяснять важность помощи Украине

СМИ: конгресс США призвал Байдена лучше разъяснять важность помощи Украине - РИА Новости, 11.08.2023

СМИ: конгресс США призвал Байдена лучше разъяснять важность помощи Украине

В конгрессе США выражают опасения по поводу того, что президент страны Джо Байден плохо доносит до граждан необходимость помогать Украине, и призывают Белый дом РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:53

2023-08-11T17:53

2023-08-11T17:53

украина

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. В конгрессе США выражают опасения по поводу того, что президент страны Джо Байден плохо доносит до граждан необходимость помогать Украине, и призывают Белый дом проводить больше разъяснительной работы, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе. Ранее результаты исследования, проведенного в июле совместно изданием Newsweek и компанией Redfield & Wilton Strategies, показали, что поддержка американцами идеи вступления Украины в НАТО за последние три месяца снизилась на восемь процентных пункта и составила 47%. "Некоторые из самых решительных сторонников помощи Украине в конгрессе публично и в частном порядке доказывают Белому дому, что им нужно прилагать больше усилий для объяснения стратегических преимуществ отправки американских денег за границу", - говорится в материале.Телеканал отмечает, что даже представители Республиканской партии в Сенате надеялись, что Байден предпримет больше усилий для разъяснения важности помощи Украине со стороны США. По данным телеканала, некоторые республиканцы – сторонники Киева говорят, что "это уникальный случай, когда они хотят, чтобы Байдену удалось сплотить американский народ". "Ему нужно более открыто говорить о том, зачем это нужно", - приводит телеканал слова одного из членов Республиканской партии. Другой собеседник телеканала заявил, что "американцы хотят знать, что их деньги расходуются правильно и эффективно". Телеканал подчеркивает, что в администрации Байдена признают, что "относительно медленные успехи украинцев в последние месяцы" затруднили процесс сплочения американцев вокруг предоставления помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230811/gonki-1889415164.html

https://ria.ru/20230811/kontrol-1889566519.html

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украина, в мире, джо байден, сша, нато