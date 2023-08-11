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В США согласовывают интервью с Байденом по делу о секретных бумагах
В США согласовывают интервью с Байденом по делу о секретных бумагах - РИА Новости, 11.08.2023
В США согласовывают интервью с Байденом по делу о секретных бумагах
Адвокаты президента США Джо Байдена и спецпрокурор Роберт Хёр согласовывают сроки и параметры интервью с участием главы государства по делу о предполагаемом... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:17
2023-08-11T17:17
2023-08-11T17:27
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Адвокаты президента США Джо Байдена и спецпрокурор Роберт Хёр согласовывают сроки и параметры интервью с участием главы государства по делу о предполагаемом ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, передает в пятницу телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники. Согласно его данным, переговоры по данному вопросу продолжаются уже около месяца. В настоящее время они сфокусированы на том, где и когда Байдена могут опросить по данному делу, а также насколько велик будет перечень адресуемых ему вопросов. Как отмечает телеканал, пока нет оснований предполагать, что разбирательство в отношении Байдена, длящееся уже восьмой месяц, завершится в скором времени. Вместе с тем, согласно его наблюдениям, допрос фигуранта разбирательства в подобных случаях, как правило, происходит именно под конец данного процесса. На момент публикации материала Белый дом и минюст США отказались комментировать данные о переговорах между юристами Байдена и командой спецпрокурора. В начале текущего года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, документы были обнаружены в ноябре 2022 года. Позднее секретные бумаги были обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Для разбирательства в отношении Байдена генпрокурор США ранее назначил спецпрокурора - им стал Роберт Хёр, ведущий дело главы государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20230811/bayden-1889417993.html
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в мире, сша, уилмингтон, джо байден, делавэр, nbc
В мире, США, Уилмингтон, Джо Байден, Делавэр, NBC
В США согласовывают интервью с Байденом по делу о секретных бумагах
В США согласовывают сроки интервью с Байденом по делу о секретных документах
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости.
Адвокаты президента США Джо Байдена и спецпрокурор Роберт Хёр согласовывают сроки и параметры интервью с участием главы государства по делу о предполагаемом ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, передает в пятницу телеканал
NBC со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно его данным, переговоры по данному вопросу продолжаются уже около месяца. В настоящее время они сфокусированы на том, где и когда Байдена могут опросить по данному делу, а также насколько велик будет перечень адресуемых ему вопросов.
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Как отмечает телеканал, пока нет оснований предполагать, что разбирательство в отношении Байдена, длящееся уже восьмой месяц, завершится в скором времени. Вместе с тем, согласно его наблюдениям, допрос фигуранта разбирательства в подобных случаях, как правило, происходит именно под конец данного процесса.
На момент публикации материала Белый дом и минюст США отказались комментировать данные о переговорах между юристами Байдена и командой спецпрокурора.
В начале текущего года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, документы были обнаружены в ноябре 2022 года. Позднее секретные бумаги были обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне
, штат Делавэр
.
Для разбирательства в отношении Байдена генпрокурор США ранее назначил спецпрокурора - им стал Роберт Хёр, ведущий дело главы государства.
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