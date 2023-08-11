https://ria.ru/20230811/bank-1889621814.html

Альфа-банк заявил, что санкции США против акционеров не повлияют на работу

Альфа-банк заявил, что санкции США против акционеров не повлияют на работу - РИА Новости, 11.08.2023

Альфа-банк заявил, что санкции США против акционеров не повлияют на работу

Санкции США, введенные против акционеров Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, не отразятся на деятельности Альфа-банка, РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T19:03

2023-08-11T19:03

2023-08-11T19:13

сша

михаил фридман

петр авен

герман хан

альфа-групп

альфа-банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738604259_0:754:2048:1906_1920x0_80_0_0_73a13b9f382551a0ab7bc0ac271c6609.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Санкции США, введенные против акционеров Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, не отразятся на деятельности Альфа-банка, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет", - говорится в ответе на вопрос, как санкции США против совладельцев Альфа-групп отразятся на деятельности банка. Ранее в пятницу минфин США сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. По данным на март 2022 года (последняя раскрытая информация), Авену и Фридману через ABH Holdings принадлежали, соответственно, 12,4% и 32,9% в капитале Альфа-банка. Хан и Кузьмичев весной прошлого года вышли из числа акционеров банка. В марте газета Financial Times сообщала, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову, которому через ABH Holdings принадлежит 40,96% акций кредитной организации.

https://ria.ru/20230628/platezhi-1880928330.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, михаил фридман, петр авен, герман хан, альфа-групп, альфа-банк