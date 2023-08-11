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Альфа-банк заявил, что санкции США против акционеров не повлияют на работу
Альфа-банк заявил, что санкции США против акционеров не повлияют на работу - РИА Новости, 11.08.2023
Альфа-банк заявил, что санкции США против акционеров не повлияют на работу
Санкции США, введенные против акционеров Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, не отразятся на деятельности Альфа-банка, РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:03
2023-08-11T19:03
2023-08-11T19:13
сша
михаил фридман
петр авен
герман хан
альфа-групп
альфа-банк
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Санкции США, введенные против акционеров Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, не отразятся на деятельности Альфа-банка, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет", - говорится в ответе на вопрос, как санкции США против совладельцев Альфа-групп отразятся на деятельности банка. Ранее в пятницу минфин США сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. По данным на март 2022 года (последняя раскрытая информация), Авену и Фридману через ABH Holdings принадлежали, соответственно, 12,4% и 32,9% в капитале Альфа-банка. Хан и Кузьмичев весной прошлого года вышли из числа акционеров банка. В марте газета Financial Times сообщала, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову, которому через ABH Holdings принадлежит 40,96% акций кредитной организации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, михаил фридман, петр авен, герман хан, альфа-групп, альфа-банк
США, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Альфа-Групп, Альфа-банк
Альфа-банк заявил, что санкции США против акционеров не повлияют на работу
Альфа-банк: санкции США против Фридмана и Авена не отразятся на работе
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Санкции США, введенные против акционеров Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, не отразятся на деятельности Альфа-банка, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
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"Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет", - говорится в ответе на вопрос, как санкции США против совладельцев Альфа-групп отразятся на деятельности банка.
Ранее в пятницу минфин США сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
По данным на март 2022 года (последняя раскрытая информация), Авену и Фридману через ABH Holdings принадлежали, соответственно, 12,4% и 32,9% в капитале Альфа-банка. Хан и Кузьмичев весной прошлого года вышли из числа акционеров банка.
В марте газета Financial Times сообщала, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову, которому через ABH Holdings принадлежит 40,96% акций кредитной организации.
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