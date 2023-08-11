https://ria.ru/20230811/balitskiy-1889406637.html

Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре

Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре - РИА Новости, 11.08.2023

Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T03:37

2023-08-11T03:37

2023-08-11T03:37

политика

россия

запорожская область

евгений балицкий

владимир путин

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах в сентябре. "Сейчас идет как раз обсуждение ее (встречи с президентом - ред.), я буду встречаться сначала с руководством внутренней политики - с Сергеем Владиленовичем Кириенко (первый замглавы администрации президента РФ - ред.). Мы обсудим основные вопросы, которые мы будем обсуждать у президента. Соответственно, после этого я пойду к Владимиру Владимировичу и попрошу у него поддержки на этих выборах. Это правильно, корректно - президент должен посмотреть в глаза человеку, которому он доверит серьезный регион, тем более воюющий", - сказал Балицкий. Он также сообщил, что в ходе этой встречи намерен предложить президенту "свою программу" развитию Запорожской области на ближайшие 10 лет. "Рассчитываю на его поддержку", - отметил Балицкий. "Что касается выборов, то мы к ним готовы, мы в более сложных условиях провели референдум в том году. Прошел он без особых эксцессов, на высоте была и полиция, и силовые структуры. И все механизмы были задействованы к тому, чтобы выборы прошли спокойно", - напомнил он. Балицкий заверил, что и в этом году регион готов к проведению выборов, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20230810/front-1889264921.html

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политика, россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин