https://ria.ru/20230811/balitskiy-1889406637.html
Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре
Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре - РИА Новости, 11.08.2023
Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T03:37
2023-08-11T03:37
2023-08-11T03:37
политика
россия
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах в сентябре. "Сейчас идет как раз обсуждение ее (встречи с президентом - ред.), я буду встречаться сначала с руководством внутренней политики - с Сергеем Владиленовичем Кириенко (первый замглавы администрации президента РФ - ред.). Мы обсудим основные вопросы, которые мы будем обсуждать у президента. Соответственно, после этого я пойду к Владимиру Владимировичу и попрошу у него поддержки на этих выборах. Это правильно, корректно - президент должен посмотреть в глаза человеку, которому он доверит серьезный регион, тем более воюющий", - сказал Балицкий. Он также сообщил, что в ходе этой встречи намерен предложить президенту "свою программу" развитию Запорожской области на ближайшие 10 лет. "Рассчитываю на его поддержку", - отметил Балицкий. "Что касается выборов, то мы к ним готовы, мы в более сложных условиях провели референдум в том году. Прошел он без особых эксцессов, на высоте была и полиция, и силовые структуры. И все механизмы были задействованы к тому, чтобы выборы прошли спокойно", - напомнил он. Балицкий заверил, что и в этом году регион готов к проведению выборов, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности.
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политика, россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин
Политика, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре
Балицкий сообщил о встрече с Путиным перед выборами в сентябре
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он намерен попросить о поддержке на предстоящих губернаторских выборах в сентябре.
"Сейчас идет как раз обсуждение ее (встречи с президентом - ред.), я буду встречаться сначала с руководством внутренней политики - с Сергеем Владиленовичем Кириенко (первый замглавы администрации президента РФ - ред.). Мы обсудим основные вопросы, которые мы будем обсуждать у президента. Соответственно, после этого я пойду к Владимиру Владимировичу и попрошу у него поддержки на этих выборах. Это правильно, корректно - президент должен посмотреть в глаза человеку, которому он доверит серьезный регион, тем более воюющий", - сказал Балицкий.
Он также сообщил, что в ходе этой встречи намерен предложить президенту "свою программу" развитию Запорожской области
на ближайшие 10 лет. "Рассчитываю на его поддержку", - отметил Балицкий.
"Что касается выборов, то мы к ним готовы, мы в более сложных условиях провели референдум в том году. Прошел он без особых эксцессов, на высоте была и полиция, и силовые структуры. И все механизмы были задействованы к тому, чтобы выборы прошли спокойно", - напомнил он.
Балицкий заверил, что и в этом году регион готов к проведению выборов, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности.
Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать запорожский фронт