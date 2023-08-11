https://ria.ru/20230811/bali-1889581782.html

Авиакомпания "Россия" может запустить прямые рейсы из Москвы на Бали

Авиакомпания "Россия" может запустить прямые рейсы из Москвы на Бали - РИА Новости, 11.08.2023

Авиакомпания "Россия" может запустить прямые рейсы из Москвы на Бали

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы на Бали: ведет переговоры с авиавластями двух стран РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:02

2023-08-11T16:02

2023-08-11T16:02

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бали

аэрофлот

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новости - туризм

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы на Бали: ведет переговоры с авиавластями двух стран и прорабатывает вопросы получения всех разрешений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в середине июня сообщал, что авиакомпания осенью 2023 года планирует запустить рейсы на Бали. Сейчас из России нет прямых рейсов по этому направлению. "Авиакомпания "Россия" прорабатывает вопрос восстановления прямого авиасообщения с Бали. Сейчас ведутся переговоры с авиационными властями России и Индонезии, прорабатывается маршрут воздушных судов", - сообщили в "России" в пятницу. Ранее, до пандемии, авиакомпания "Россия" выполняла рейсы три раза в неделю. "На данный момент прорабатывается вопрос получения разрешений на пролет воздушных судов компании и обслуживания рейсов в аэропорту Нгурах-Рай (Денпасар – ред.)", - добавили в перевозчике. Сроков запуска первых рейсов в авиакомпании называть не стали. При этом в расписании на сайте московского аэропорта "Шереметьево" стоят рейсы "России" из Москвы в Денпасар с 20 сентября 2023 года. Там указано, что они планируются по средам и воскресеньям в 2.05 мск. С 29 октября – только по воскресеньям, в это же время.

https://ria.ru/20230810/tailand-1889299217.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, бали, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новости - туризм