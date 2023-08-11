Авиакомпания "Россия" может запустить прямые рейсы из Москвы на Бали
Авиакомпания "Россия" работает над запуском прямых рейсов из Москвы на Бали
© iStock.com / Yumi miniВорота храма Лемпуянг Лухур на Бали
© iStock.com / Yumi mini
Ворота храма Лемпуянг Лухур на Бали . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы на Бали: ведет переговоры с авиавластями двух стран и прорабатывает вопросы получения всех разрешений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в середине июня сообщал, что авиакомпания осенью 2023 года планирует запустить рейсы на Бали. Сейчас из России нет прямых рейсов по этому направлению.
"Авиакомпания "Россия" прорабатывает вопрос восстановления прямого авиасообщения с Бали. Сейчас ведутся переговоры с авиационными властями России и Индонезии, прорабатывается маршрут воздушных судов", - сообщили в "России" в пятницу.
Ранее, до пандемии, авиакомпания "Россия" выполняла рейсы три раза в неделю. "На данный момент прорабатывается вопрос получения разрешений на пролет воздушных судов компании и обслуживания рейсов в аэропорту Нгурах-Рай (Денпасар – ред.)", - добавили в перевозчике.
Сроков запуска первых рейсов в авиакомпании называть не стали. При этом в расписании на сайте московского аэропорта "Шереметьево" стоят рейсы "России" из Москвы в Денпасар с 20 сентября 2023 года. Там указано, что они планируются по средам и воскресеньям в 2.05 мск. С 29 октября – только по воскресеньям, в это же время.