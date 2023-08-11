https://ria.ru/20230811/bakteriya-1889595354.html
Власти Британии выселили мигрантов с баржи из-за опасной бактерии
Власти Британии выселили мигрантов с баржи из-за опасной бактерии - РИА Новости, 11.08.2023
Власти Британии выселили мигрантов с баржи из-за опасной бактерии
Власти Великобритании выселяют нелегальных мигрантов с крупной баржи Bibby Stockholm, вокруг которой разгорелось много споров, спустя несколько дней после... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:11
2023-08-11T17:11
2023-08-11T17:11
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дорсет
происшествия
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Власти Великобритании выселяют нелегальных мигрантов с крупной баржи Bibby Stockholm, вокруг которой разгорелось много споров, спустя несколько дней после размещения в связи с обнаружением в воде на судне опасной бактерии, сообщил в пятницу телеканал Sky News. "Просителей убежища перемещают с баржи Bibby Stockholm в (графстве) Дорсет после того, как в воде были обнаружены бактерии легионеллы", - говорится в сообщении телеканала. Бактерия может вызывать легионеллез, серьезную легочную инфекцию, также известную как "болезнь легионеров". Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза нет, однако ранний диагноз и лечение антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений. Все находящиеся на борту мигранты будут размещены в другом месте "в качестве меры предосторожности", никто из находившихся на барже не проявляет симптомов заболевания, передает Sky News. Отмечается, что в первый день заселения на судне разместили 15 человек, еще "небольшое число" прибыло во вторник. Общее количество беженцев, проживавших на барже на момент обнаружения бактерии, не уточняется. В понедельник британские власти разместили первых нелегальных мигрантов на крупной барже Bibby Stockholm, такая практика по отношению к беженцам в стране применяется впервые. До этого нелегалов в основном заселяли в отели, на что правительству приходилось выделять около 7 миллионов фунтов стерлингов в день. Новые меры вызваны в том числе желанием властей сэкономить. Заселение первой группы беженцев было изначально отложено з-за опасений по поводу пожарной безопасности и произошло с опозданием на неделю. Решение британских властей размещать нелегалов на баржах активно критикуют правозащитники, которые сравнивают такие условия размещения с тюремными и выражают опасения по поводу безопасности в связи с большим числом людей и тесным пространством. В общей сложности на баржу Bibby Stockholm, пришвартованную в порту Портленда на юге Британии, планируют заселить 500 человек. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 44 тысячи человек. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.
https://ria.ru/20230410/bakterii-1864288745.html
https://ria.ru/20230807/migratsiya-1888534438.html
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в мире, великобритания, дорсет, происшествия
В мире, Великобритания, Дорсет, Происшествия
Власти Британии выселили мигрантов с баржи из-за опасной бактерии
Власти Британии выселили мигрантов с крупной баржи из-за бактерии легионеллы
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Власти Великобритании выселяют нелегальных мигрантов с крупной баржи Bibby Stockholm, вокруг которой разгорелось много споров, спустя несколько дней после размещения в связи с обнаружением в воде на судне опасной бактерии, сообщил в пятницу телеканал Sky News
.
"Просителей убежища перемещают с баржи Bibby Stockholm в (графстве) Дорсет
после того, как в воде были обнаружены бактерии легионеллы", - говорится в сообщении телеканала.
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Бактерия может вызывать легионеллез, серьезную легочную инфекцию, также известную как "болезнь легионеров". Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза нет, однако ранний диагноз и лечение антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.
Все находящиеся на борту мигранты будут размещены в другом месте "в качестве меры предосторожности", никто из находившихся на барже не проявляет симптомов заболевания, передает Sky News.
Отмечается, что в первый день заселения на судне разместили 15 человек, еще "небольшое число" прибыло во вторник. Общее количество беженцев, проживавших на барже на момент обнаружения бактерии, не уточняется.
В понедельник британские власти разместили первых нелегальных мигрантов на крупной барже Bibby Stockholm, такая практика по отношению к беженцам в стране применяется впервые. До этого нелегалов в основном заселяли в отели, на что правительству приходилось выделять около 7 миллионов фунтов стерлингов в день. Новые меры вызваны в том числе желанием властей сэкономить. Заселение первой группы беженцев было изначально отложено з-за опасений по поводу пожарной безопасности и произошло с опозданием на неделю.
Власти Британии ужесточат законодательство в сфере нелегальной миграции
Решение британских властей размещать нелегалов на баржах активно критикуют правозащитники, которые сравнивают такие условия размещения с тюремными и выражают опасения по поводу безопасности в связи с большим числом людей и тесным пространством. В общей сложности на баржу Bibby Stockholm, пришвартованную в порту Портленда
на юге Британии, планируют заселить 500 человек.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш
и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 44 тысячи человек. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.
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