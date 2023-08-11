https://ria.ru/20230811/avtozapchasti-1889601986.html

Тюменская таможня передала на нужды СВО инструменты и автозапчасти

Тюменская таможня передала на нужды СВО инструменты и автозапчасти - РИА Новости, 11.08.2023

Тюменская таможня передала на нужды СВО инструменты и автозапчасти

Тюменские таможенники передали участникам специальной военной операции изъятые на российско-казахстанской границе инструменты, автозапчасти и строительное... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:38

2023-08-11T17:38

2023-08-11T17:38

надежные люди

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 11 авг – РИА Новости. Тюменские таможенники передали участникам специальной военной операции изъятые на российско-казахстанской границе инструменты, автозапчасти и строительное оборудование общей стоимостью в 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Тюменской таможни. В таможне пояснили, что в переданной партии больше 16 тысяч единиц строительных инструментов, оборудования (клапанов и регулирующих блоков) и автозапчастей, произведенных в Словении и Китае и закупленных на рынке Казахстана. "Тюменские таможенники передали военным автозапчасти, инструменты и оборудование для строительства. Товары стоимостью 7 миллионов рублей сотрудники мобильных групп изъяли на российско-казахстанской границе в 2022 году", – говорится в сообщении. Отмечается, что груз из столицы Казахстана в Челябинск для трех предпринимателей перевозила логистическая компания без декларирования и уплаты таможенных платежей. После изъятия товара владельцев уведомили о необходимости оформления груза, но в таможенные органы они так и не обратились, по решению суда товары признали бесхозяйными и обратили в собственность государства. "Мы приняли меры для передачи данных товаров в пользование российской армии. Продукция соответствует установленным стандартам и пригодна к использованию по прямому назначению. Таможенные органы и дальше продолжат оказывать поддержку нашим солдатам, выполняющим задачи специальной военной операции", – прокомментировал передачу конфиската заместитель начальника Тюменской таможни Сергей Боровинский.

https://ria.ru/20230810/gumanitarnaya_pomosch-1889254730.html

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тюменская область