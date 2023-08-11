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Тюменская таможня передала на нужды СВО инструменты и автозапчасти - РИА Новости, 11.08.2023
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17:38 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/avtozapchasti-1889601986.html
Тюменская таможня передала на нужды СВО инструменты и автозапчасти
Тюменская таможня передала на нужды СВО инструменты и автозапчасти - РИА Новости, 11.08.2023
Тюменская таможня передала на нужды СВО инструменты и автозапчасти
Тюменские таможенники передали участникам специальной военной операции изъятые на российско-казахстанской границе инструменты, автозапчасти и строительное... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:38
2023-08-11T17:38
надежные люди
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 11 авг – РИА Новости. Тюменские таможенники передали участникам специальной военной операции изъятые на российско-казахстанской границе инструменты, автозапчасти и строительное оборудование общей стоимостью в 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Тюменской таможни. В таможне пояснили, что в переданной партии больше 16 тысяч единиц строительных инструментов, оборудования (клапанов и регулирующих блоков) и автозапчастей, произведенных в Словении и Китае и закупленных на рынке Казахстана. "Тюменские таможенники передали военным автозапчасти, инструменты и оборудование для строительства. Товары стоимостью 7 миллионов рублей сотрудники мобильных групп изъяли на российско-казахстанской границе в 2022 году", – говорится в сообщении. Отмечается, что груз из столицы Казахстана в Челябинск для трех предпринимателей перевозила логистическая компания без декларирования и уплаты таможенных платежей. После изъятия товара владельцев уведомили о необходимости оформления груза, но в таможенные органы они так и не обратились, по решению суда товары признали бесхозяйными и обратили в собственность государства. "Мы приняли меры для передачи данных товаров в пользование российской армии. Продукция соответствует установленным стандартам и пригодна к использованию по прямому назначению. Таможенные органы и дальше продолжат оказывать поддержку нашим солдатам, выполняющим задачи специальной военной операции", – прокомментировал передачу конфиската заместитель начальника Тюменской таможни Сергей Боровинский.
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тюменская область
Надежные люди, Тюменская область
Тюменская таможня передала на нужды СВО инструменты и автозапчасти

Тюменская таможня передала на нужды СВО изъятые на границе автозапчасти

© Фото : пресс-служба Тюменской таможниТюменская таможня передала на нужды СВО изъятые на границе инструменты и автозапчасти
Тюменская таможня передала на нужды СВО изъятые на границе инструменты и автозапчасти - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : пресс-служба Тюменской таможни
Тюменская таможня передала на нужды СВО изъятые на границе инструменты и автозапчасти
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 авг – РИА Новости. Тюменские таможенники передали участникам специальной военной операции изъятые на российско-казахстанской границе инструменты, автозапчасти и строительное оборудование общей стоимостью в 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
В таможне пояснили, что в переданной партии больше 16 тысяч единиц строительных инструментов, оборудования (клапанов и регулирующих блоков) и автозапчастей, произведенных в Словении и Китае и закупленных на рынке Казахстана.
© Фото : пресс-служба Тюменской таможниТюменская таможня передала на нужды СВО изъятые на границе инструменты и автозапчасти
Тюменская таможня передала на нужды СВО изъятые на границе инструменты и автозапчасти - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : пресс-служба Тюменской таможни
Тюменская таможня передала на нужды СВО изъятые на границе инструменты и автозапчасти
«
"Тюменские таможенники передали военным автозапчасти, инструменты и оборудование для строительства. Товары стоимостью 7 миллионов рублей сотрудники мобильных групп изъяли на российско-казахстанской границе в 2022 году", – говорится в сообщении.
Отмечается, что груз из столицы Казахстана в Челябинск для трех предпринимателей перевозила логистическая компания без декларирования и уплаты таможенных платежей. После изъятия товара владельцев уведомили о необходимости оформления груза, но в таможенные органы они так и не обратились, по решению суда товары признали бесхозяйными и обратили в собственность государства.
«
"Мы приняли меры для передачи данных товаров в пользование российской армии. Продукция соответствует установленным стандартам и пригодна к использованию по прямому назначению. Таможенные органы и дальше продолжат оказывать поддержку нашим солдатам, выполняющим задачи специальной военной операции", – прокомментировал передачу конфиската заместитель начальника Тюменской таможни Сергей Боровинский.
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