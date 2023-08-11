https://ria.ru/20230811/avito-1889420167.html

Приложение "Авито" вернулось в Google Play

Приложение "Авито" вернулось в Google Play - РИА Новости, 11.08.2023

Приложение "Авито" вернулось в Google Play

Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" вновь стало доступно для скачивания в Google Play, сообщили в компании. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:36

2023-08-11T08:36

2023-08-11T08:36

технологии

авито

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" вновь стало доступно для скачивания в Google Play, сообщили в компании.Ранее приложение было удалено из Google Play. При этом уже скаченная на устройство программа продолжала работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему оставалось доступно."Все, заработало, нас вернули в Google Play", - говорится в сообщении.В компании рассказали, что в удаленной версии приложения была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play. При этом неделю назад приложение с данной интеграцией успешно проходило проверку публикации.После общения со службой поддержки в "Авито" подтвердили, что проблема была связана именно с этим. По итогу специалистами была отправлена на проверку новая версия приложения, в которой данная проблема уже отсутствовала."Авито" - одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня - более 150 миллионов, ежемесячная аудитория - достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, авито, россия