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Приложение "Авито" вернулось в Google Play - РИА Новости, 11.08.2023
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08:36 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/avito-1889420167.html
Приложение "Авито" вернулось в Google Play
Приложение "Авито" вернулось в Google Play - РИА Новости, 11.08.2023
Приложение "Авито" вернулось в Google Play
Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" вновь стало доступно для скачивания в Google Play, сообщили в компании. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:36
2023-08-11T08:36
технологии
авито
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" вновь стало доступно для скачивания в Google Play, сообщили в компании.Ранее приложение было удалено из Google Play. При этом уже скаченная на устройство программа продолжала работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему оставалось доступно."Все, заработало, нас вернули в Google Play", - говорится в сообщении.В компании рассказали, что в удаленной версии приложения была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play. При этом неделю назад приложение с данной интеграцией успешно проходило проверку публикации.После общения со службой поддержки в "Авито" подтвердили, что проблема была связана именно с этим. По итогу специалистами была отправлена на проверку новая версия приложения, в которой данная проблема уже отсутствовала."Авито" - одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня - более 150 миллионов, ежемесячная аудитория - достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.
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технологии, авито, россия
Технологии, Авито, Россия

Приложение "Авито" вернулось в Google Play

© Depositphotos.com / postmodernstudioGoogle Play
Google Play - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Depositphotos.com / postmodernstudio
Google Play . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" вновь стало доступно для скачивания в Google Play, сообщили в компании.
Ранее приложение было удалено из Google Play. При этом уже скаченная на устройство программа продолжала работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему оставалось доступно.
«
"Все, заработало, нас вернули в Google Play", - говорится в сообщении.
В компании рассказали, что в удаленной версии приложения была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play. При этом неделю назад приложение с данной интеграцией успешно проходило проверку публикации.
После общения со службой поддержки в "Авито" подтвердили, что проблема была связана именно с этим. По итогу специалистами была отправлена на проверку новая версия приложения, в которой данная проблема уже отсутствовала.
"Авито" - одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня - более 150 миллионов, ежемесячная аудитория - достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.
 
ТехнологииАвитоРоссия
 
 
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