https://ria.ru/20230811/avito-1889401250.html

Приложение "Авито" пропало из Google Play

Приложение "Авито" пропало из Google Play - РИА Новости, 11.08.2023

Приложение "Авито" пропало из Google Play

Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T01:22

2023-08-11T01:22

2023-08-11T01:48

технологии

россия

авито

google

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. При этом уже скаченная на устройство программа продолжает работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему осталось доступно.В "Авито" пояснили РИА Новости, что проблема связана с интеграцией со сторонним сервисом."В нашем приложении была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play. Хотя еще неделю назад с этой интеграцией приложение успешно проходило проверку публикации. После общения со службой поддержки Google Play, мы подтвердили, что проблема была связана именно с этим. Отправлена на проверку сборка (новая версия приложения), в которой эта проблема уже исправлена" — рассказали в компании.Сейчас "Авито" ожидает публикации приложения в магазине и возврата публичного доступа."Это не касается текущих пользователей. У них по-прежнему работает последняя загруженная версия", — добавили там."Авито" - одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня - более 150 миллионов, ежемесячная аудитория - достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.

https://ria.ru/20230801/prilozhenie-1887532017.html

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технологии, россия, авито, google