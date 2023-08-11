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Приложение "Авито" пропало из Google Play - РИА Новости, 11.08.2023
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01:22 11.08.2023 (обновлено: 01:48 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/avito-1889401250.html
Приложение "Авито" пропало из Google Play
Приложение "Авито" пропало из Google Play - РИА Новости, 11.08.2023
Приложение "Авито" пропало из Google Play
Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T01:22
2023-08-11T01:48
технологии
россия
авито
google
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. При этом уже скаченная на устройство программа продолжает работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему осталось доступно.В "Авито" пояснили РИА Новости, что проблема связана с интеграцией со сторонним сервисом.&quot;В нашем приложении была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play. Хотя еще неделю назад с этой интеграцией приложение успешно проходило проверку публикации. После общения со службой поддержки Google Play, мы подтвердили, что проблема была связана именно с этим. Отправлена на проверку сборка (новая версия приложения), в которой эта проблема уже исправлена&quot; — рассказали в компании.Сейчас "Авито" ожидает публикации приложения в магазине и возврата публичного доступа."Это не касается текущих пользователей. У них по-прежнему работает последняя загруженная версия", — добавили там."Авито" - одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня - более 150 миллионов, ежемесячная аудитория - достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.
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технологии, россия, авито, google
Технологии, Россия, Авито, Google
Приложение "Авито" пропало из Google Play

Приложение "Авито" пропало из Google Play, в App Store оно по-прежнему доступно

© Фото : предоставлено пресс-службой АвитоОфис компании "Аvito"
Офис компании Аvito - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Авито
Офис компании "Аvito". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.
При этом уже скаченная на устройство программа продолжает работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему осталось доступно.
В "Авито" пояснили РИА Новости, что проблема связана с интеграцией со сторонним сервисом.
«

"В нашем приложении была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play. Хотя еще неделю назад с этой интеграцией приложение успешно проходило проверку публикации. После общения со службой поддержки Google Play, мы подтвердили, что проблема была связана именно с этим. Отправлена на проверку сборка (новая версия приложения), в которой эта проблема уже исправлена" — рассказали в компании.

Сейчас "Авито" ожидает публикации приложения в магазине и возврата публичного доступа.
"Это не касается текущих пользователей. У них по-прежнему работает последняя загруженная версия", — добавили там.
"Авито" - одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня - более 150 миллионов, ежемесячная аудитория - достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.
Стенд Тинькофф Банка - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Приложение "Тинькофф банка" исчезло из Google Play
1 августа, 10:41
 
ТехнологииРоссияАвитоGoogle
 
 
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