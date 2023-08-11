https://ria.ru/20230811/ataka-1889589407.html
В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети
В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети - РИА Новости, 11.08.2023
В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети
Третий день специалисты сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети Луганской Народной Республики, сообщили в телеграм-канале министерства цифрового... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:40
2023-08-11T16:40
2023-08-11T16:40
луганская народная республика
технологии
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Третий день специалисты сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети Луганской Народной Республики, сообщили в телеграм-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР. Ранее 9 августа в минцифры сообщили, что перебои в работе интернета зафиксированы на территории ЛНР из-за аварийной ситуации, связанной с DDoS-атакой на телекоммуникационные сети. "Девятого августа началась массированная атака на ресурсы республиканских провайдеров. В связи с этим на территории ЛНР наблюдаются веерные перебои в работе сети интернет", - говорится в сообщении.Отмечается, что технические специалисты смогли защитить целостность информационной инфраструктуры республики, на данный момент последствия аварийных ситуаций устраняются, наблюдается улучшение в работе сети. "На текущий момент DDoS-атака продолжается и стоит противнику немалых усилий и ресурсов, но наши специалисты продолжают сдерживать ее, пресекая все попытки взлома", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230523/ataki-1873609759.html
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луганская народная республика, технологии
Луганская Народная Республика, Технологии
В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети
В Минцифры ЛНР сообщили о сдерживании DDoS-атаки на телекоммуникационные сети
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости.
Третий день специалисты сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети Луганской Народной Республики, сообщили в телеграм-канале
министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР.
Ранее 9 августа в минцифры сообщили, что перебои в работе интернета зафиксированы на территории ЛНР из-за аварийной ситуации, связанной с DDoS-атакой на телекоммуникационные сети.
«
"Девятого августа началась массированная атака на ресурсы республиканских провайдеров. В связи с этим на территории ЛНР наблюдаются веерные перебои в работе сети интернет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технические специалисты смогли защитить целостность информационной инфраструктуры республики, на данный момент последствия аварийных ситуаций устраняются, наблюдается улучшение в работе сети.
"На текущий момент DDoS-атака продолжается и стоит противнику немалых усилий и ресурсов, но наши специалисты продолжают сдерживать ее, пресекая все попытки взлома", - отметили в министерстве.
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы