https://ria.ru/20230811/ataka-1889589407.html

В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети

В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети - РИА Новости, 11.08.2023

В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети

Третий день специалисты сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети Луганской Народной Республики, сообщили в телеграм-канале министерства цифрового... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:40

2023-08-11T16:40

2023-08-11T16:40

луганская народная республика

технологии

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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Третий день специалисты сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети Луганской Народной Республики, сообщили в телеграм-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР. Ранее 9 августа в минцифры сообщили, что перебои в работе интернета зафиксированы на территории ЛНР из-за аварийной ситуации, связанной с DDoS-атакой на телекоммуникационные сети. "Девятого августа началась массированная атака на ресурсы республиканских провайдеров. В связи с этим на территории ЛНР наблюдаются веерные перебои в работе сети интернет", - говорится в сообщении.Отмечается, что технические специалисты смогли защитить целостность информационной инфраструктуры республики, на данный момент последствия аварийных ситуаций устраняются, наблюдается улучшение в работе сети. "На текущий момент DDoS-атака продолжается и стоит противнику немалых усилий и ресурсов, но наши специалисты продолжают сдерживать ее, пресекая все попытки взлома", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230523/ataki-1873609759.html

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луганская народная республика, технологии