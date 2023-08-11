https://ria.ru/20230811/ataka-1889534683.html

ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.08.2023

ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили около 115... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:12

2023-08-11T13:12

2023-08-11T13:12

специальная военная операция на украине

россия

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c467094eeefc5464ce7889f827647b96.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили около 115 солдат, сообщило Минобороны России. "На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68 пехотной, 42 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889533578.html

россия

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф