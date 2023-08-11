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ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ataka-1889534683.html
ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.08.2023
ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили около 115... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:12
2023-08-11T13:12
специальная военная операция на украине
россия
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили около 115 солдат, сообщило Минобороны России. "На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68 пехотной, 42 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889533578.html
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россия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Киев за сутки потерял около 115 боевиков на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, потери противника на данном участке фронта составили около 115 солдат, сообщило Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68 пехотной, 42 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
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