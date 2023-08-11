https://ria.ru/20230811/arest-1889602230.html

СК просит арестовать главу фирмы, на чьем складе прогремел взрыв

СК просит арестовать главу фирмы, на чьем складе прогремел взрыв - РИА Новости, 11.08.2023

СК просит арестовать главу фирмы, на чьем складе прогремел взрыв

В Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Чанкаева - технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:40

2023-08-11T17:40

2023-08-11T17:45

происшествия

взрыв на складе в сергиевом посаде

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Чанкаева - технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Заседание пройдет в суде, здание которого также пострадало от взрыва – было выбито одно окно, частично обрушились потолки в нескольких кабинетах. Как заявляли в пресс-службе суда, работе это не помешало, пострадавших также не было.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром на складе пиротехники, который арендовала фирма "Пиро-Росс". По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, один человек погиб, 80 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор "Пиро-Росс".

https://ria.ru/20230811/kotelnye-1889539952.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде, московская область (подмосковье), сергиев посад