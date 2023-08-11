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СК просит арестовать главу фирмы, на чьем складе прогремел взрыв - РИА Новости, 11.08.2023
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17:40 11.08.2023 (обновлено: 17:45 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/arest-1889602230.html
СК просит арестовать главу фирмы, на чьем складе прогремел взрыв
СК просит арестовать главу фирмы, на чьем складе прогремел взрыв - РИА Новости, 11.08.2023
СК просит арестовать главу фирмы, на чьем складе прогремел взрыв
В Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Чанкаева - технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:40
2023-08-11T17:45
происшествия
взрыв на складе в сергиевом посаде
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Чанкаева - технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Заседание пройдет в суде, здание которого также пострадало от взрыва – было выбито одно окно, частично обрушились потолки в нескольких кабинетах. Как заявляли в пресс-службе суда, работе это не помешало, пострадавших также не было.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром на складе пиротехники, который арендовала фирма "Пиро-Росс". По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, один человек погиб, 80 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор "Пиро-Росс".
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московская область (подмосковье)
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происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
СК просит арестовать главу фирмы, на чьем складе прогремел взрыв

Главу фирмы, на чьем складе в Подмосковье прогремел взрыв, попросили арестовать

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья поступило ходатайство следствия об аресте Сергея Чанкаева - технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Заседание пройдет в суде, здание которого также пострадало от взрыва – было выбито одно окно, частично обрушились потолки в нескольких кабинетах. Как заявляли в пресс-службе суда, работе это не помешало, пострадавших также не было.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром на складе пиротехники, который арендовала фирма "Пиро-Росс". По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, один человек погиб, 80 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор "Пиро-Росс".
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ПроисшествияВзрыв на складе в Сергиевом ПосадеМосковская область (Подмосковье)Сергиев Посад
 
 
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