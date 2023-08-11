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В Белгороде арестовали фигурантов дела о коррупции экс-замглавы области - РИА Новости, 11.08.2023
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12:25 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/arest-1889520436.html
В Белгороде арестовали фигурантов дела о коррупции экс-замглавы области
В Белгороде арестовали фигурантов дела о коррупции экс-замглавы области - РИА Новости, 11.08.2023
В Белгороде арестовали фигурантов дела о коррупции экс-замглавы области
Силовики задержали руководителей белгородских Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности, их обвиняют в организации преступной... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:25
2023-08-11T12:25
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Силовики задержали руководителей белгородских Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности, их обвиняют в организации преступной схемы по получению крупных взяток, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его информации, задержание связано с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева, который активно сотрудничает со следствием. "Региональным УФСБ совместно с московскими коллегами задержана преступная группа из числа руководителей Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и белгородского Центра экологической безопасности. Должностные лица указанных учреждений организовали преступную схему по получению взяток на системной основе от коммерческих структур в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении них возбуждены уголовные дела. Злоумышленники заключены под стражу. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке. Экс-чиновник находится под домашним арестом по делу о получении взяток в крупном размере. По версии следствия, в январе 2022 и 2023 годах он получил от директора строительной компании два автомобиля на сумму свыше 17 миллионов рублей в обмен на свою помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений и заключении контрактов.
https://ria.ru/20230809/bolshakov-1889149678.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде арестовали фигурантов дела о коррупции экс-замглавы области

В Белгороде арестовали организаторов коррупционной схемы экс-замглавы области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Силовики задержали руководителей белгородских Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности, их обвиняют в организации преступной схемы по получению крупных взяток, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его информации, задержание связано с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева, который активно сотрудничает со следствием.
"Региональным УФСБ совместно с московскими коллегами задержана преступная группа из числа руководителей Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и белгородского Центра экологической безопасности. Должностные лица указанных учреждений организовали преступную схему по получению взяток на системной основе от коммерческих структур в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении них возбуждены уголовные дела. Злоумышленники заключены под стражу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке. Экс-чиновник находится под домашним арестом по делу о получении взяток в крупном размере. По версии следствия, в январе 2022 и 2023 годах он получил от директора строительной компании два автомобиля на сумму свыше 17 миллионов рублей в обмен на свою помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений и заключении контрактов.
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