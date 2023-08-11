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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие АПК Самарской области
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие АПК Самарской области - РИА Новости, 11.08.2023
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие АПК Самарской области
Точки роста АПК Самарской области, а также вопросы поддержки аграриев обсудили на встрече в пятницу губернатор области Дмитрий Азаров и министр сельского... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:34
2023-08-11T15:34
2023-08-11T15:34
самарская область
дмитрий патрушев
дмитрий азаров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сергиевский район
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Точки роста АПК Самарской области, а также вопросы поддержки аграриев обсудили на встрече в пятницу губернатор области Дмитрий Азаров и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, находящийся в регионе с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба облправительства. Азаров выразил благодарность за поддержку региона, в том числе, в вопросе увеличения субсидирования и кредитования с помощью механизмов Минсельхоза. "Это дает очень серьезный, заметный толчок развитию сельского хозяйства. Например, в прошлом году мы получили рекордную урожайность в Самарской области за всю историю нашего региона", - сказал он. В свою очередь, глава Минсельхоза положительно оценил ход развития АПК региона. "По итогам прошлого года отрасль показала значительный рост, индекс сельхозпроизводства у вас составил 119%, это очень уверенные темпы, выше, чем в среднем по Российской Федерации, и конечно же, очень надеемся на то, что в этом году вы тоже покажете положительные результаты", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Патрушева. Важными показателями также стали более чем 20-процентный рост заработной платы в сельском хозяйстве региона и высокий уровень рентабельности производства, составивший по итогам 2022 года более 35%, что выше, чем в среднем по РФ. Как отмечалось на встрече, в 2022 году на поддержку АПК Самарской области было направлено более 3 миллиардов рублей. "Средства освоены полностью, и сейчас мы видим, что доведение средств находится на приличном уровне, порядка 70%. Это хороший темп, рассчитываем, что в 2023 году тоже будут на 100% все эти ресурсы освоены, и аграрии будут иметь возможность пользоваться деньгами именно в тот период, когда они им наиболее необходимы", - отметил Дмитрий Патрушев. Особое внимание на встрече было уделено развитию мелиоративного комплекса, поскольку Самарская область участвует в госпрограмме вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиорации "Земля". "Капитальные расходы сельхозпроизводителю компенсируем в размере 50%, если он занимается мелиорацией - как грант из областного бюджета", - рассказал Азаров. Он также сообщил об исполнении работ по развитию систем мелиорации, которые находятся в федеральной собственности. "По первому этапу работы выполнены, по второму – выполнены проектные работы, и мы сейчас хотим заявиться на третий этап на включение в программу. Понимаем, что это не следующий год, а на 2025 и последующие годы – смотрим на перспективу", - обратился губернатор к министру. Кроме того, Азаров отметил, что благодаря такому инструменту как агролизинг в регионе обновляется парк сельхозтехники. "В прошлом году было приобретено 419 тракторов, в том числе зерноуборочных комбайнов у нас 174. В этом году темпы сохраняются, за 7 месяцев через Росагролизинг же 396 единиц сельскохозяйственной техники приобретено. Спасибо, без поддержки министерства это было бы невозможно", - сказал он. На встрече также обсуждалось участие области в программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой региону было предусмотрено выделение более 1 миллиарда рублей, реализовано 8 мероприятий, объекты завершены в срок. "В текущем году по этой госпрограмме финансирование мы постарались сохранить на уровне 2022 года и, конечно, рассчитываем, что реализация всех мероприятий будет на очень высоком уровне, как это было в прошлые годы", - подчеркнул Дмитрий Патрушев. Губернатор также сообщил, что в этом году были заявлены на конкурс по программе комплексного развития сельских территорий проекты Серноводска Сергиевского района и Нефтегорского района, которые заняли 8-е и 10-е места, соответственно, по стране. Дмитрий Патрушев отметил, что проекты будут приняты к рассмотрению.
https://radiosputnik.ria.ru/20230803/sterlyad-1887985488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий патрушев, дмитрий азаров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сергиевский район
Самарская область, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Азаров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Сергиевский район
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Точки роста АПК Самарской области, а также вопросы поддержки аграриев обсудили на встрече в пятницу губернатор области Дмитрий Азаров и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, находящийся в регионе с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба облправительства.
Азаров выразил благодарность за поддержку региона, в том числе, в вопросе увеличения субсидирования и кредитования с помощью механизмов Минсельхоза. "Это дает очень серьезный, заметный толчок развитию сельского хозяйства. Например, в прошлом году мы получили рекордную урожайность в Самарской области за всю историю нашего региона", - сказал он.
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В свою очередь, глава Минсельхоза положительно оценил ход развития АПК региона. "По итогам прошлого года отрасль показала значительный рост, индекс сельхозпроизводства у вас составил 119%, это очень уверенные темпы, выше, чем в среднем по Российской Федерации, и конечно же, очень надеемся на то, что в этом году вы тоже покажете положительные результаты", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Патрушева.
Важными показателями также стали более чем 20-процентный рост заработной платы в сельском хозяйстве региона и высокий уровень рентабельности производства, составивший по итогам 2022 года более 35%, что выше, чем в среднем по РФ.
Как отмечалось на встрече, в 2022 году на поддержку АПК Самарской области было направлено более 3 миллиардов рублей. "Средства освоены полностью, и сейчас мы видим, что доведение средств находится на приличном уровне, порядка 70%. Это хороший темп, рассчитываем, что в 2023 году тоже будут на 100% все эти ресурсы освоены, и аграрии будут иметь возможность пользоваться деньгами именно в тот период, когда они им наиболее необходимы", - отметил Дмитрий Патрушев.
Особое внимание на встрече было уделено развитию мелиоративного комплекса, поскольку Самарская область участвует в госпрограмме вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиорации "Земля". "Капитальные расходы сельхозпроизводителю компенсируем в размере 50%, если он занимается мелиорацией - как грант из областного бюджета", - рассказал Азаров.
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Он также сообщил об исполнении работ по развитию систем мелиорации, которые находятся в федеральной собственности. "По первому этапу работы выполнены, по второму – выполнены проектные работы, и мы сейчас хотим заявиться на третий этап на включение в программу. Понимаем, что это не следующий год, а на 2025 и последующие годы – смотрим на перспективу", - обратился губернатор к министру.
Кроме того, Азаров отметил, что благодаря такому инструменту как агролизинг в регионе обновляется парк сельхозтехники. "В прошлом году было приобретено 419 тракторов, в том числе зерноуборочных комбайнов у нас 174. В этом году темпы сохраняются, за 7 месяцев через Росагролизинг
же 396 единиц сельскохозяйственной техники приобретено. Спасибо, без поддержки министерства это было бы невозможно", - сказал он.
На встрече также обсуждалось участие области в программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой региону было предусмотрено выделение более 1 миллиарда рублей, реализовано 8 мероприятий, объекты завершены в срок. "В текущем году по этой госпрограмме финансирование мы постарались сохранить на уровне 2022 года и, конечно, рассчитываем, что реализация всех мероприятий будет на очень высоком уровне, как это было в прошлые годы", - подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Губернатор также сообщил, что в этом году были заявлены на конкурс по программе комплексного развития сельских территорий проекты Серноводска Сергиевского района
и Нефтегорского района
, которые заняли 8-е и 10-е места, соответственно, по стране. Дмитрий Патрушев отметил, что проекты будут приняты к рассмотрению.