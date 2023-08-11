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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие АПК Самарской области

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие АПК Самарской области - РИА Новости, 11.08.2023

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие АПК Самарской области

Точки роста АПК Самарской области, а также вопросы поддержки аграриев обсудили на встрече в пятницу губернатор области Дмитрий Азаров и министр сельского... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:34

2023-08-11T15:34

2023-08-11T15:34

самарская область

дмитрий патрушев

дмитрий азаров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

сергиевский район

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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Точки роста АПК Самарской области, а также вопросы поддержки аграриев обсудили на встрече в пятницу губернатор области Дмитрий Азаров и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, находящийся в регионе с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба облправительства. Азаров выразил благодарность за поддержку региона, в том числе, в вопросе увеличения субсидирования и кредитования с помощью механизмов Минсельхоза. "Это дает очень серьезный, заметный толчок развитию сельского хозяйства. Например, в прошлом году мы получили рекордную урожайность в Самарской области за всю историю нашего региона", - сказал он. В свою очередь, глава Минсельхоза положительно оценил ход развития АПК региона. "По итогам прошлого года отрасль показала значительный рост, индекс сельхозпроизводства у вас составил 119%, это очень уверенные темпы, выше, чем в среднем по Российской Федерации, и конечно же, очень надеемся на то, что в этом году вы тоже покажете положительные результаты", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Патрушева. Важными показателями также стали более чем 20-процентный рост заработной платы в сельском хозяйстве региона и высокий уровень рентабельности производства, составивший по итогам 2022 года более 35%, что выше, чем в среднем по РФ. Как отмечалось на встрече, в 2022 году на поддержку АПК Самарской области было направлено более 3 миллиардов рублей. "Средства освоены полностью, и сейчас мы видим, что доведение средств находится на приличном уровне, порядка 70%. Это хороший темп, рассчитываем, что в 2023 году тоже будут на 100% все эти ресурсы освоены, и аграрии будут иметь возможность пользоваться деньгами именно в тот период, когда они им наиболее необходимы", - отметил Дмитрий Патрушев. Особое внимание на встрече было уделено развитию мелиоративного комплекса, поскольку Самарская область участвует в госпрограмме вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиорации "Земля". "Капитальные расходы сельхозпроизводителю компенсируем в размере 50%, если он занимается мелиорацией - как грант из областного бюджета", - рассказал Азаров. Он также сообщил об исполнении работ по развитию систем мелиорации, которые находятся в федеральной собственности. "По первому этапу работы выполнены, по второму – выполнены проектные работы, и мы сейчас хотим заявиться на третий этап на включение в программу. Понимаем, что это не следующий год, а на 2025 и последующие годы – смотрим на перспективу", - обратился губернатор к министру. Кроме того, Азаров отметил, что благодаря такому инструменту как агролизинг в регионе обновляется парк сельхозтехники. "В прошлом году было приобретено 419 тракторов, в том числе зерноуборочных комбайнов у нас 174. В этом году темпы сохраняются, за 7 месяцев через Росагролизинг же 396 единиц сельскохозяйственной техники приобретено. Спасибо, без поддержки министерства это было бы невозможно", - сказал он. На встрече также обсуждалось участие области в программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой региону было предусмотрено выделение более 1 миллиарда рублей, реализовано 8 мероприятий, объекты завершены в срок. "В текущем году по этой госпрограмме финансирование мы постарались сохранить на уровне 2022 года и, конечно, рассчитываем, что реализация всех мероприятий будет на очень высоком уровне, как это было в прошлые годы", - подчеркнул Дмитрий Патрушев. Губернатор также сообщил, что в этом году были заявлены на конкурс по программе комплексного развития сельских территорий проекты Серноводска Сергиевского района и Нефтегорского района, которые заняли 8-е и 10-е места, соответственно, по стране. Дмитрий Патрушев отметил, что проекты будут приняты к рассмотрению.

https://radiosputnik.ria.ru/20230803/sterlyad-1887985488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230721/zhivotnye-1885523908.html

самарская область

сергиевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий патрушев, дмитрий азаров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сергиевский район