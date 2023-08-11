https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ

Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023

Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T03:43

2023-08-11T03:43

2023-08-11T03:43

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов."Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?" - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как заявил высокопоставленный дипломат, "на совести вооруженных Западом украинских террористов - сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода "Тольятти-Одесса", удары по Запорожской АЭС"."Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне", - подчеркнул посол.В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями" на данный счет.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами.

https://ria.ru/20230810/boepripasy-1889344749.html

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в мире, россия, украина, анатолий антонов, пентагон, вооруженные силы украины, сша