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Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:43 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html
Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ
Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T03:43
2023-08-11T03:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
анатолий антонов
пентагон
вооруженные силы украины
сша
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов."Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?" - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как заявил высокопоставленный дипломат, "на совести вооруженных Западом украинских террористов - сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода "Тольятти-Одесса", удары по Запорожской АЭС"."Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне", - подчеркнул посол.В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями" на данный счет.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами.
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в мире, россия, украина, анатолий антонов, пентагон, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Анатолий Антонов, Пентагон, Вооруженные силы Украины, США
Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ

Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона об использовании ВСУ кассетных бомб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов.
«
"Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?" - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Как заявил высокопоставленный дипломат, "на совести вооруженных Западом украинских террористов - сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода "Тольятти-Одесса", удары по Запорожской АЭС".
"Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне", - подчеркнул посол.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями" на данный счет.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами.
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Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАнатолий АнтоновПентагонВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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