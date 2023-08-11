https://ria.ru/20230811/altay-1889435480.html
В горах Алтая погиб альпинист из Новосибирской области
В горах Алтая погиб альпинист из Новосибирской области - РИА Новости, 11.08.2023
В горах Алтая погиб альпинист из Новосибирской области
Альпинист из Новосибирской области сорвался со страховки и погиб в горах в Республике Алтай, тело эвакуируют при улучшении погоды, сообщает пресс-служба главка... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:52
2023-08-11T11:52
2023-08-11T11:53
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Альпинист из Новосибирской области сорвался со страховки и погиб в горах в Республике Алтай, тело эвакуируют при улучшении погоды, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. "В районе Северо-Чуйского хребта, на перевале "Контейнер" при прохождении туристического маршрута при очевидных обстоятельствах сорвался со страховки и после падения погиб житель Новосибирской области", – говорится в сообщении. О случившемся сообщил один из участников туристической группы, которая состояла из четырех человек. Уточняется, что она не была зарегистрирована в МЧС. "Для транспортировки тела погибшего при улучшении погодных условий к месту происшествия будет направлен частный вертолет из Горно-Алтайска", – отмечают в сообщении.
https://ria.ru/20230809/kamchatka-1889105311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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В горах Алтая погиб альпинист из Новосибирской области
В горах Алтая сорвался со страховки и погиб альпинист из Новосибирской области