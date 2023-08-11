Рейтинг@Mail.ru
Запад запаниковал. Франция готовится к войне - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.08.2023 (обновлено: 08:03 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/afrika-1889328107.html
Запад запаниковал. Франция готовится к войне
Запад запаниковал. Франция готовится к войне - РИА Новости, 11.08.2023
Запад запаниковал. Франция готовится к войне
Переворот в Нигере не остался без внимания Вашингтона. Ниамей посетила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чтобы взять ситуацию под контроль. Но визит... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:00
2023-08-11T08:03
нигер
африка
франция
виктория нуланд
эммануэль макрон
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d63c73d095d63ff6abeabef0d523735f.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Переворот в Нигере не остался без внимания Вашингтона. Ниамей посетила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чтобы взять ситуацию под контроль. Но визит провалился, признают западные СМИ. О том, как США пытаются занять место Франции, потеснив на Черном континенте Россию и Китай, — в материале РИА Новости.Договориться не получилосьНуланд должна была найти "дипломатическую развязку" кризиса, пишет The Wall Street Journal. Однако лидер мятежников генерал Абдурахман Тчиани ее не принял, и переговоры вел начальник Генштаба генерал Мусса Барму. Двухчасовая беседа закончилась безрезультатно. Американцы требовали личной встречи со свергнутым Мохаммедом Базумом. Им разрешили пообщаться только по телефону.Нуланд пригрозила Нигеру разрывом с США и потерей сотен миллионов долларов экономической помощи. Не помогло. "Если это цена нашего суверенитета, пусть так и будет", — заявил генерал Барму.Вашингтон предостерегает мятежников от контактов с российскими военными специалистами. При этом в Нигере есть две американские базы — около 1100 военнослужащих. Официально — для борьбы с исламистами.Уезжая, Нуланд сказала, что, несмотря на непреклонность мятежников, США держат двери открытыми. "Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор", — уточнила она.Вторая деколонизацияБелому дому, очевидно, не дают покоя успехи на Черном континенте России и Китая, а также уход Франции. Париж уже не получит золото и уран из Нигера. Провальная политика в регионе заставила 94 французских сенатора обратиться к Эммануэлю Макрону с письмом.Парламентарии указали, что страны Африки больше не понимают Францию, оспаривают ее роль на континенте. Речь не только о Нигере, но и о Мали, Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо, об ухудшении отношений с Кот-д'Ивуаром и Сенегалом."На смену вчерашней французской Африке приходит военная российская Африка, экономическая китайская Африка, а также дипломатическая американская Африка", — говорится в документе. Париж пытается сохранить влияние в бывших колониях, но при Макроне французские войска покидают континент.Так, в марте 2023-го Буркина-Фасо денонсировала договор с Францией о военной помощи, заключенный в 1961-м, и выдворила четыреста спецназовцев. Год назад французский воинский контингент оставил Мали. Сейчас эти страны поддерживают нигерских мятежников, обещая выйти из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в случае интервенции.Как утверждает RFI, в Нигер готовится вторгнуться 25-тысячная группировка. Половина — нигерийцы. Остальные — из Бенина, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Их подталкивает Париж. Кроме того, в стране уже находятся около полутора тысяч французских солдат.Напряженность растет. Девятого августа мятежники сообщили о нарушении французами воздушного пространства, атаках на Нацгвардию и освобождении ими арестованных ранее террористов. Париж это опроверг.Новая власть тем временем укрепляется — сформировали правительство переходного периода. Также создают отряды добровольцев для помощи армии.Борьба за влияниеМятеж ослабит позиции Запада на континенте, считают аналитики Bloomberg. В то же время усиливаются связи с Россией. На июльском форуме в Санкт-Петербурге заключили 161 соглашение в области образования, медицины, продовольственной безопасности, научно-технического сотрудничества. Африканские страны получают российское вооружение и технику. Некоторые безвозмездно — в интересах региональной безопасности.А товарооборот с Китаем уже достиг 282 миллиардов долларов. Пекин инвестирует в промышленность, спонсирует инфраструктурные проекты в обмен на торговые сделки. В КНР учатся африканские студенты, в частности будущие инженеры.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин указывает на то, что Китай больше развивает экономическое сотрудничество, а Россия — военно-техническое. "Но мы помогаем не только вооружениями. Наши коммерческие компании там тоже работают", — уточняет эксперт.По его мнению, происходящее вокруг Нигера — свидетельство существенного ослабления позиций Франции и США. "И это не первый переворот, отстранивший от власти людей, которые ориентировались на Запад", — добавляет он.Вашингтон вряд ли вмешается в ситуацию напрямую. Более вероятно, что Париж попытается втянуть в военную авантюру соседей Нигера. "Они уже присоединились к экономическим санкциям. Главная ближайшая интрига — удастся ли французам развязать вооруженный конфликт", — рассуждает собеседник РИА Новости.Политолог Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что у Парижа и Вашингтона разные подходы к проблеме Нигера. "Французы пытаются организовать интервенцию, американцы — договориться. Конфликт невыгоден США — это угроза для их военных баз в стране. Белый дом хочет просто купить новые власти. Но даже если начнется интервенция, инициативу перехватит Нигерия, и Нигер может попасть под ее власть", — говорит эксперт.Россию же африканцы считают дружественной страной, которая вдобавок занимается экспортом безопасности. "Часть французского влияния в этом отношении отойдет Москве", — полагает Марков.Он напомнил, как из ЦАР пришлось уйти французским войскам, не сумевшим обеспечить безопасность. Тогда правительство обратилось к российским военным специалистам. И этот сценарий может повториться.
https://ria.ru/20230810/niger-1889189562.html
нигер
африка
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_3997cae96aaf404deee17d4430b6b42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, африка, франция, виктория нуланд, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023
Нигер, Африка, Франция, Виктория Нуланд, Эммануэль Макрон, Переворот в Нигере — 2023

Запад запаниковал. Франция готовится к войне

© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Переворот в Нигере не остался без внимания Вашингтона. Ниамей посетила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чтобы взять ситуацию под контроль. Но визит провалился, признают западные СМИ. О том, как США пытаются занять место Франции, потеснив на Черном континенте Россию и Китай, — в материале РИА Новости.

Договориться не получилось

Нуланд должна была найти "дипломатическую развязку" кризиса, пишет The Wall Street Journal. Однако лидер мятежников генерал Абдурахман Тчиани ее не принял, и переговоры вел начальник Генштаба генерал Мусса Барму. Двухчасовая беседа закончилась безрезультатно. Американцы требовали личной встречи со свергнутым Мохаммедом Базумом. Им разрешили пообщаться только по телефону.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
Нуланд пригрозила Нигеру разрывом с США и потерей сотен миллионов долларов экономической помощи. Не помогло. "Если это цена нашего суверенитета, пусть так и будет", — заявил генерал Барму.
Вашингтон предостерегает мятежников от контактов с российскими военными специалистами. При этом в Нигере есть две американские базы — около 1100 военнослужащих. Официально — для борьбы с исламистами.
Уезжая, Нуланд сказала, что, несмотря на непреклонность мятежников, США держат двери открытыми. "Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор", — уточнила она.

Вторая деколонизация

Белому дому, очевидно, не дают покоя успехи на Черном континенте России и Китая, а также уход Франции. Париж уже не получит золото и уран из Нигера. Провальная политика в регионе заставила 94 французских сенатора обратиться к Эммануэлю Макрону с письмом.
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Парламентарии указали, что страны Африки больше не понимают Францию, оспаривают ее роль на континенте. Речь не только о Нигере, но и о Мали, Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо, об ухудшении отношений с Кот-д'Ивуаром и Сенегалом.
"На смену вчерашней французской Африке приходит военная российская Африка, экономическая китайская Африка, а также дипломатическая американская Африка", — говорится в документе. Париж пытается сохранить влияние в бывших колониях, но при Макроне французские войска покидают континент.
Так, в марте 2023-го Буркина-Фасо денонсировала договор с Францией о военной помощи, заключенный в 1961-м, и выдворила четыреста спецназовцев. Год назад французский воинский контингент оставил Мали. Сейчас эти страны поддерживают нигерских мятежников, обещая выйти из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в случае интервенции.
© AP Photo / Ahmed Yempabou OuobaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Ahmed Yempabou Ouoba
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу
Как утверждает RFI, в Нигер готовится вторгнуться 25-тысячная группировка. Половина — нигерийцы. Остальные — из Бенина, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Их подталкивает Париж. Кроме того, в стране уже находятся около полутора тысяч французских солдат.
Напряженность растет. Девятого августа мятежники сообщили о нарушении французами воздушного пространства, атаках на Нацгвардию и освобождении ими арестованных ранее террористов. Париж это опроверг.
Новая власть тем временем укрепляется — сформировали правительство переходного периода. Также создают отряды добровольцев для помощи армии.

Борьба за влияние

Мятеж ослабит позиции Запада на континенте, считают аналитики Bloomberg. В то же время усиливаются связи с Россией. На июльском форуме в Санкт-Петербурге заключили 161 соглашение в области образования, медицины, продовольственной безопасности, научно-технического сотрудничества. Африканские страны получают российское вооружение и технику. Некоторые безвозмездно — в интересах региональной безопасности.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II саммита "Россия — Африка"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II саммита Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II саммита "Россия — Африка"
А товарооборот с Китаем уже достиг 282 миллиардов долларов. Пекин инвестирует в промышленность, спонсирует инфраструктурные проекты в обмен на торговые сделки. В КНР учатся африканские студенты, в частности будущие инженеры.
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин указывает на то, что Китай больше развивает экономическое сотрудничество, а Россия — военно-техническое. "Но мы помогаем не только вооружениями. Наши коммерческие компании там тоже работают", — уточняет эксперт.
По его мнению, происходящее вокруг Нигера — свидетельство существенного ослабления позиций Франции и США. "И это не первый переворот, отстранивший от власти людей, которые ориентировались на Запад", — добавляет он.
© AP Photo / Lintao Zhang, poolПредседатель КНР Си Цзиньпин на форуме сотрудничества "Китай —Африка". 4 сентября 2018
Председатель КНР Си Цзиньпин на форуме сотрудничества Китай — Африка. 4 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Lintao Zhang, pool
Председатель КНР Си Цзиньпин на форуме сотрудничества "Китай —Африка". 4 сентября 2018
Вашингтон вряд ли вмешается в ситуацию напрямую. Более вероятно, что Париж попытается втянуть в военную авантюру соседей Нигера. "Они уже присоединились к экономическим санкциям. Главная ближайшая интрига — удастся ли французам развязать вооруженный конфликт", — рассуждает собеседник РИА Новости.
Политолог Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что у Парижа и Вашингтона разные подходы к проблеме Нигера. "Французы пытаются организовать интервенцию, американцы — договориться. Конфликт невыгоден США — это угроза для их военных баз в стране. Белый дом хочет просто купить новые власти. Но даже если начнется интервенция, инициативу перехватит Нигерия, и Нигер может попасть под ее власть", — говорит эксперт.
Россию же африканцы считают дружественной страной, которая вдобавок занимается экспортом безопасности. "Часть французского влияния в этом отношении отойдет Москве", — полагает Марков.
Он напомнил, как из ЦАР пришлось уйти французским войскам, не сумевшим обеспечить безопасность. Тогда правительство обратилось к российским военным специалистам. И этот сценарий может повториться.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Эксперт рассказал, как США воспринимают мятеж в Нигере
Вчера, 03:36
 
НигерАфрикаФранцияВиктория НуландЭммануэль МакронПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала