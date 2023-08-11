Запад запаниковал. Франция готовится к войне
© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Переворот в Нигере не остался без внимания Вашингтона. Ниамей посетила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чтобы взять ситуацию под контроль. Но визит провалился, признают западные СМИ. О том, как США пытаются занять место Франции, потеснив на Черном континенте Россию и Китай, — в материале РИА Новости.
Договориться не получилось
Нуланд должна была найти "дипломатическую развязку" кризиса, пишет The Wall Street Journal. Однако лидер мятежников генерал Абдурахман Тчиани ее не принял, и переговоры вел начальник Генштаба генерал Мусса Барму. Двухчасовая беседа закончилась безрезультатно. Американцы требовали личной встречи со свергнутым Мохаммедом Базумом. Им разрешили пообщаться только по телефону.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
Нуланд пригрозила Нигеру разрывом с США и потерей сотен миллионов долларов экономической помощи. Не помогло. "Если это цена нашего суверенитета, пусть так и будет", — заявил генерал Барму.
Вашингтон предостерегает мятежников от контактов с российскими военными специалистами. При этом в Нигере есть две американские базы — около 1100 военнослужащих. Официально — для борьбы с исламистами.
Уезжая, Нуланд сказала, что, несмотря на непреклонность мятежников, США держат двери открытыми. "Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор", — уточнила она.
Вторая деколонизация
Белому дому, очевидно, не дают покоя успехи на Черном континенте России и Китая, а также уход Франции. Париж уже не получит золото и уран из Нигера. Провальная политика в регионе заставила 94 французских сенатора обратиться к Эммануэлю Макрону с письмом.
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Парламентарии указали, что страны Африки больше не понимают Францию, оспаривают ее роль на континенте. Речь не только о Нигере, но и о Мали, Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо, об ухудшении отношений с Кот-д'Ивуаром и Сенегалом.
"На смену вчерашней французской Африке приходит военная российская Африка, экономическая китайская Африка, а также дипломатическая американская Африка", — говорится в документе. Париж пытается сохранить влияние в бывших колониях, но при Макроне французские войска покидают континент.
Так, в марте 2023-го Буркина-Фасо денонсировала договор с Францией о военной помощи, заключенный в 1961-м, и выдворила четыреста спецназовцев. Год назад французский воинский контингент оставил Мали. Сейчас эти страны поддерживают нигерских мятежников, обещая выйти из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в случае интервенции.
© AP Photo / Ahmed Yempabou OuobaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу
© AP Photo / Ahmed Yempabou Ouoba
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу
Как утверждает RFI, в Нигер готовится вторгнуться 25-тысячная группировка. Половина — нигерийцы. Остальные — из Бенина, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Их подталкивает Париж. Кроме того, в стране уже находятся около полутора тысяч французских солдат.
Напряженность растет. Девятого августа мятежники сообщили о нарушении французами воздушного пространства, атаках на Нацгвардию и освобождении ими арестованных ранее террористов. Париж это опроверг.
Новая власть тем временем укрепляется — сформировали правительство переходного периода. Также создают отряды добровольцев для помощи армии.
Борьба за влияние
Мятеж ослабит позиции Запада на континенте, считают аналитики Bloomberg. В то же время усиливаются связи с Россией. На июльском форуме в Санкт-Петербурге заключили 161 соглашение в области образования, медицины, продовольственной безопасности, научно-технического сотрудничества. Африканские страны получают российское вооружение и технику. Некоторые безвозмездно — в интересах региональной безопасности.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II саммита "Россия — Африка"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II саммита "Россия — Африка"
А товарооборот с Китаем уже достиг 282 миллиардов долларов. Пекин инвестирует в промышленность, спонсирует инфраструктурные проекты в обмен на торговые сделки. В КНР учатся африканские студенты, в частности будущие инженеры.
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин указывает на то, что Китай больше развивает экономическое сотрудничество, а Россия — военно-техническое. "Но мы помогаем не только вооружениями. Наши коммерческие компании там тоже работают", — уточняет эксперт.
По его мнению, происходящее вокруг Нигера — свидетельство существенного ослабления позиций Франции и США. "И это не первый переворот, отстранивший от власти людей, которые ориентировались на Запад", — добавляет он.
© AP Photo / Lintao Zhang, poolПредседатель КНР Си Цзиньпин на форуме сотрудничества "Китай —Африка". 4 сентября 2018
© AP Photo / Lintao Zhang, pool
Председатель КНР Си Цзиньпин на форуме сотрудничества "Китай —Африка". 4 сентября 2018
Вашингтон вряд ли вмешается в ситуацию напрямую. Более вероятно, что Париж попытается втянуть в военную авантюру соседей Нигера. "Они уже присоединились к экономическим санкциям. Главная ближайшая интрига — удастся ли французам развязать вооруженный конфликт", — рассуждает собеседник РИА Новости.
Политолог Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что у Парижа и Вашингтона разные подходы к проблеме Нигера. "Французы пытаются организовать интервенцию, американцы — договориться. Конфликт невыгоден США — это угроза для их военных баз в стране. Белый дом хочет просто купить новые власти. Но даже если начнется интервенция, инициативу перехватит Нигерия, и Нигер может попасть под ее власть", — говорит эксперт.
Россию же африканцы считают дружественной страной, которая вдобавок занимается экспортом безопасности. "Часть французского влияния в этом отношении отойдет Москве", — полагает Марков.
Он напомнил, как из ЦАР пришлось уйти французским войскам, не сумевшим обеспечить безопасность. Тогда правительство обратилось к российским военным специалистам. И этот сценарий может повториться.