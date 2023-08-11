https://ria.ru/20230811/afrika-1889328107.html

Запад запаниковал. Франция готовится к войне

Запад запаниковал. Франция готовится к войне - РИА Новости, 11.08.2023

Запад запаниковал. Франция готовится к войне

Переворот в Нигере не остался без внимания Вашингтона. Ниамей посетила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чтобы взять ситуацию под контроль. Но визит... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:03

нигер

африка

франция

виктория нуланд

эммануэль макрон

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/68/1532216827_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d63c73d095d63ff6abeabef0d523735f.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Переворот в Нигере не остался без внимания Вашингтона. Ниамей посетила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, чтобы взять ситуацию под контроль. Но визит провалился, признают западные СМИ. О том, как США пытаются занять место Франции, потеснив на Черном континенте Россию и Китай, — в материале РИА Новости.Договориться не получилосьНуланд должна была найти "дипломатическую развязку" кризиса, пишет The Wall Street Journal. Однако лидер мятежников генерал Абдурахман Тчиани ее не принял, и переговоры вел начальник Генштаба генерал Мусса Барму. Двухчасовая беседа закончилась безрезультатно. Американцы требовали личной встречи со свергнутым Мохаммедом Базумом. Им разрешили пообщаться только по телефону.Нуланд пригрозила Нигеру разрывом с США и потерей сотен миллионов долларов экономической помощи. Не помогло. "Если это цена нашего суверенитета, пусть так и будет", — заявил генерал Барму.Вашингтон предостерегает мятежников от контактов с российскими военными специалистами. При этом в Нигере есть две американские базы — около 1100 военнослужащих. Официально — для борьбы с исламистами.Уезжая, Нуланд сказала, что, несмотря на непреклонность мятежников, США держат двери открытыми. "Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор", — уточнила она.Вторая деколонизацияБелому дому, очевидно, не дают покоя успехи на Черном континенте России и Китая, а также уход Франции. Париж уже не получит золото и уран из Нигера. Провальная политика в регионе заставила 94 французских сенатора обратиться к Эммануэлю Макрону с письмом.Парламентарии указали, что страны Африки больше не понимают Францию, оспаривают ее роль на континенте. Речь не только о Нигере, но и о Мали, Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо, об ухудшении отношений с Кот-д'Ивуаром и Сенегалом."На смену вчерашней французской Африке приходит военная российская Африка, экономическая китайская Африка, а также дипломатическая американская Африка", — говорится в документе. Париж пытается сохранить влияние в бывших колониях, но при Макроне французские войска покидают континент.Так, в марте 2023-го Буркина-Фасо денонсировала договор с Францией о военной помощи, заключенный в 1961-м, и выдворила четыреста спецназовцев. Год назад французский воинский контингент оставил Мали. Сейчас эти страны поддерживают нигерских мятежников, обещая выйти из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в случае интервенции.Как утверждает RFI, в Нигер готовится вторгнуться 25-тысячная группировка. Половина — нигерийцы. Остальные — из Бенина, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Их подталкивает Париж. Кроме того, в стране уже находятся около полутора тысяч французских солдат.Напряженность растет. Девятого августа мятежники сообщили о нарушении французами воздушного пространства, атаках на Нацгвардию и освобождении ими арестованных ранее террористов. Париж это опроверг.Новая власть тем временем укрепляется — сформировали правительство переходного периода. Также создают отряды добровольцев для помощи армии.Борьба за влияниеМятеж ослабит позиции Запада на континенте, считают аналитики Bloomberg. В то же время усиливаются связи с Россией. На июльском форуме в Санкт-Петербурге заключили 161 соглашение в области образования, медицины, продовольственной безопасности, научно-технического сотрудничества. Африканские страны получают российское вооружение и технику. Некоторые безвозмездно — в интересах региональной безопасности.А товарооборот с Китаем уже достиг 282 миллиардов долларов. Пекин инвестирует в промышленность, спонсирует инфраструктурные проекты в обмен на торговые сделки. В КНР учатся африканские студенты, в частности будущие инженеры.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин указывает на то, что Китай больше развивает экономическое сотрудничество, а Россия — военно-техническое. "Но мы помогаем не только вооружениями. Наши коммерческие компании там тоже работают", — уточняет эксперт.По его мнению, происходящее вокруг Нигера — свидетельство существенного ослабления позиций Франции и США. "И это не первый переворот, отстранивший от власти людей, которые ориентировались на Запад", — добавляет он.Вашингтон вряд ли вмешается в ситуацию напрямую. Более вероятно, что Париж попытается втянуть в военную авантюру соседей Нигера. "Они уже присоединились к экономическим санкциям. Главная ближайшая интрига — удастся ли французам развязать вооруженный конфликт", — рассуждает собеседник РИА Новости.Политолог Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что у Парижа и Вашингтона разные подходы к проблеме Нигера. "Французы пытаются организовать интервенцию, американцы — договориться. Конфликт невыгоден США — это угроза для их военных баз в стране. Белый дом хочет просто купить новые власти. Но даже если начнется интервенция, инициативу перехватит Нигерия, и Нигер может попасть под ее власть", — говорит эксперт.Россию же африканцы считают дружественной страной, которая вдобавок занимается экспортом безопасности. "Часть французского влияния в этом отношении отойдет Москве", — полагает Марков.Он напомнил, как из ЦАР пришлось уйти французским войскам, не сумевшим обеспечить безопасность. Тогда правительство обратилось к российским военным специалистам. И этот сценарий может повториться.

https://ria.ru/20230810/niger-1889189562.html

нигер

африка

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигер, африка, франция, виктория нуланд, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023