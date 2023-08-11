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В России создали аэрозольные боеприпасы, прячущие технику от радиолокаторов - РИА Новости, 11.08.2023
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Новое оружие России
 
10:44 11.08.2023 (обновлено: 14:59 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/aerozol-1889461728.html
В России создали аэрозольные боеприпасы, прячущие технику от радиолокаторов
В России создали аэрозольные боеприпасы, прячущие технику от радиолокаторов - РИА Новости, 11.08.2023
В России создали аэрозольные боеприпасы, прячущие технику от радиолокаторов
Новые российские аэрозолеобразующие боеприпасы (АОБ) смогут скрывать боевую технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:44
2023-08-11T14:59
новое оружие россии
безопасность
россия
антон семеняко (временный директор цнииточмаш)
цнииточмаш
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новые российские аэрозолеобразующие боеприпасы (АОБ) смогут скрывать боевую технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением, сообщил в интервью РИА Новости временный гендиректор предприятия-разработчика данных АОБ – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко. "Высокоточное оружие (далее ВТО) постоянно совершенствуется, но развиваются и аэрозольные боеприпасы. Если еще недавно наши АОБы защищали от ВТО с тремя системами наведения – лазерной, оптической и тепловой, то сейчас они могут противостоять и высокоточному оружию с радиолокационной системой наведения", - сказал он. Кроме того, в новых боеприпасах значительно повышено число кассет, что дает возможность создать более плотную завесу комбинированных аэрозольно-дипольных помех. Говоря о принципах работы АОБ, Семеняко пояснил, что системы наведения высокоточных боеприпасов во время полета должны периодически "уточнять" свой маршрут до цели, то есть "видеть" эту цель. "Аэрозольная завеса не позволяет головке самонаведения ВТО проводить это уточнение. И тогда боеприпас либо уходит с курса, либо, перейдя на инерциональное управление, снижается его точность поражения. Проведенные испытания показали, что использование АОБов значительно повышает обеспечение живучести бронетехники на поле боя: заявленный принцип "один боеприпас – одна цель" не срабатывает", - рассказал собеседник агентства. Читайте полный текст интервью Антона Семеняко &gt;&gt;
https://ria.ru/20230811/artilleriya-1889337311.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, россия, антон семеняко (временный директор цнииточмаш) , цнииточмаш
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Антон Семеняко (временный директор ЦНИИТОЧМАШ) , ЦНИИТОЧМАШ
В России создали аэрозольные боеприпасы, прячущие технику от радиолокаторов

ЦНИИточмаш создал аэрозольные боеприпасы, скрывающие технику от радиолокаторов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новые российские аэрозолеобразующие боеприпасы (АОБ) смогут скрывать боевую технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением, сообщил в интервью РИА Новости временный гендиректор предприятия-разработчика данных АОБ – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко.
«
"Высокоточное оружие (далее ВТО) постоянно совершенствуется, но развиваются и аэрозольные боеприпасы. Если еще недавно наши АОБы защищали от ВТО с тремя системами наведения – лазерной, оптической и тепловой, то сейчас они могут противостоять и высокоточному оружию с радиолокационной системой наведения", - сказал он.
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Кроме того, в новых боеприпасах значительно повышено число кассет, что дает возможность создать более плотную завесу комбинированных аэрозольно-дипольных помех.
Говоря о принципах работы АОБ, Семеняко пояснил, что системы наведения высокоточных боеприпасов во время полета должны периодически "уточнять" свой маршрут до цели, то есть "видеть" эту цель.
"Аэрозольная завеса не позволяет головке самонаведения ВТО проводить это уточнение. И тогда боеприпас либо уходит с курса, либо, перейдя на инерциональное управление, снижается его точность поражения. Проведенные испытания показали, что использование АОБов значительно повышает обеспечение живучести бронетехники на поле боя: заявленный принцип "один боеприпас – одна цель" не срабатывает", - рассказал собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Антона Семеняко >>
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