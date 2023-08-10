https://ria.ru/20230810/vzryv-1889388697.html

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек - РИА Новости, 11.08.2023

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-10T21:50

2023-08-10T21:50

2023-08-11T00:30

взрыв на складе в сергиевом посаде

происшествия

россия

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889059928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bef01c4c5b347f56da28083ff5d3d5f3.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, сообщила пресс-служба Минздрава."В результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.Амбулаторную помощь оказали 56 пострадавшим, восемь из них уже покинули стационары, уточнили в пресс-службе."В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении: 13 человек госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них трое находятся в тяжелом состоянии и десять человек в состоянии средней степени тяжести, еще один человек доставлен в Мытищинскую ГКБ. Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России", - добавил Минздрав.Отмечается, что все пострадавшие получают необходимую помощь, ситуация находится под контролем Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел накануне утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания.Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных "нарушений обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, россия, андрей воробьев