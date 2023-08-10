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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек - РИА Новости, 11.08.2023
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21:50 10.08.2023 (обновлено: 00:30 11.08.2023)
https://ria.ru/20230810/vzryv-1889388697.html
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек - РИА Новости, 11.08.2023
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек
При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-10T21:50
2023-08-11T00:30
взрыв на складе в сергиевом посаде
происшествия
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, сообщила пресс-служба Минздрава."В результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.Амбулаторную помощь оказали 56 пострадавшим, восемь из них уже покинули стационары, уточнили в пресс-службе."В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении: 13 человек госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них трое находятся в тяжелом состоянии и десять человек в состоянии средней степени тяжести, еще один человек доставлен в Мытищинскую ГКБ. Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России", - добавил Минздрав.Отмечается, что все пострадавшие получают необходимую помощь, ситуация находится под контролем Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел накануне утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания.Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных "нарушений обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.
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взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, россия, андрей воробьев
Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Происшествия, Россия, Андрей Воробьев
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

Минздрав РФ: от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСкорая помощь в Сергиевом Посаде
Скорая помощь в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Скорая помощь в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, сообщила пресс-служба Минздрава.
"В результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.
Амбулаторную помощь оказали 56 пострадавшим, восемь из них уже покинули стационары, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении: 13 человек госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них трое находятся в тяжелом состоянии и десять человек в состоянии средней степени тяжести, еще один человек доставлен в Мытищинскую ГКБ. Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России", - добавил Минздрав.
Отмечается, что все пострадавшие получают необходимую помощь, ситуация находится под контролем Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел накануне утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания.
Речь идет о фирме "Пиро-Росс". Из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора следует, что в марте ей вынесли предостережение из-за возможных "нарушений обязательных требований". С апреля компания в едином реестре юридических лиц числится банкротом. Причиной стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.
Взрыв в Сергиевом Посаде
© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанк

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

Машины противопожарной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Главный вход Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 10
© Фото : ГСУ СК России по Московской области

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Взрыв на складе в Сергиевом ПосадеПроисшествияРоссияАндрей Воробьев
 
 
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