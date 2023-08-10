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После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс"

После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс" - РИА Новости, 10.08.2023

После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс"

Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс" по делу о взрыве и пожаре на складе в Сергиевом Посаде, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:33

2023-08-10T10:33

2023-08-10T15:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на складе в сергиевом посаде

сергиев посад

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс" по делу о взрыве и пожаре на складе в Сергиевом Посаде, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий в Telegram-канале."Проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. <...> В качестве подозреваемого задержан технический директор", — говорится в публикации.Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".В Минздраве РИА Новости сообщили, что всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.Взрыв на промышленном предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Одна пострадавшая умерла в больнице.Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде 2023-08-10T10:33 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад