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После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс" - РИА Новости, 10.08.2023
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10:33 10.08.2023 (обновлено: 15:23 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/vzryv-1889220917.html
После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс"
После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс" - РИА Новости, 10.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс"
Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс" по делу о взрыве и пожаре на складе в Сергиевом Посаде, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:33
2023-08-10T15:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на складе в сергиевом посаде
сергиев посад
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс" по делу о взрыве и пожаре на складе в Сергиевом Посаде, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий в Telegram-канале."Проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. &lt;...&gt; В качестве подозреваемого задержан технический директор", — говорится в публикации.Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".В Минздраве РИА Новости сообщили, что всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.Взрыв на промышленном предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Одна пострадавшая умерла в больнице.Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.
сергиев посад
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Ольга Фомченкова
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Взрыв в Сергиевом Посаде
Взрыв в Сергиевом Посаде
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Сергиев Посад
После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс"

Задержан техдиректор "Пиро-Росс" после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

© Фото : Правительство Московской областиПоследствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Правительство Московской области
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи задержали технического директора фирмы "Пиро-Росс" по делу о взрыве и пожаре на складе в Сергиевом Посаде, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий в Telegram-канале.
"Проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. <...> В качестве подозреваемого задержан технический директор", — говорится в публикации.
Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".
В Минздраве РИА Новости сообщили, что всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.
Взрыв на промышленном предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Одна пострадавшая умерла в больнице.
Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.
Взрыв в Сергиевом Посаде
© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанк

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

Машины противопожарной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Главный вход Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 10
© Фото : ГСУ СК России по Московской области

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 10

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на складе в Сергиевом ПосадеСергиев Посад
 
 
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