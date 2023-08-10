https://ria.ru/20230810/vpn-1889258673.html
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме - РИА Новости, 10.08.2023
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил в Telegram-канале, что российским компаниям нужно переходить на отечественные системы... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:59
2023-08-10T12:59
2023-08-10T12:59
технологии
общество
россия
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил в Telegram-канале, что российским компаниям нужно переходить на отечественные системы шифрования канала для удаленного доступа, сейчас это VPN, который работает с перебоями. "При этом очевидно, что нашим компаниям нужно переходить на отечественные решения. Минцифры и РКН помогают российским компаниям решать проблемы с корпоративными VPN", - написал Горелкин.Он отметил, что переход на другие технологии удаленного доступа для IT-компаний с огромным количеством сотрудников обойдется очень дорого. "В индустрии говорят, что переход на другие технологии удаленного доступа для ИТ-компании с десятками тысячами сотрудников обойдется в миллиарды рублей", - добавил парламентарий. По его мнению, интернет ждет фрагментация, глобальным в ближайшее время он точно не станет.
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технологии, общество, россия, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Общество, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме
Депутат Горелкин призвал российские компании переходить на отечественные VPN