Рейтинг@Mail.ru
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/vpn-1889258673.html
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме - РИА Новости, 10.08.2023
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил в Telegram-канале, что российским компаниям нужно переходить на отечественные системы... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:59
2023-08-10T12:59
технологии
общество
россия
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7b3bdb0958fb366aa01f242685c36d5e.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил в Telegram-канале, что российским компаниям нужно переходить на отечественные системы шифрования канала для удаленного доступа, сейчас это VPN, который работает с перебоями. &quot;При этом очевидно, что нашим компаниям нужно переходить на отечественные решения. Минцифры и РКН помогают российским компаниям решать проблемы с корпоративными VPN&quot;, - написал Горелкин.Он отметил, что переход на другие технологии удаленного доступа для IT-компаний с огромным количеством сотрудников обойдется очень дорого. "В индустрии говорят, что переход на другие технологии удаленного доступа для ИТ-компании с десятками тысячами сотрудников обойдется в миллиарды рублей", - добавил парламентарий. По его мнению, интернет ждет фрагментация, глобальным в ближайшее время он точно не станет.
https://ria.ru/20230623/vpn-1879905200.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866720_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_419b4d0c1a1fa57e08e5efefa27b1689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, россия, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Общество, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России нужен свой аналог VPN, считают в Госдуме

Депутат Горелкин призвал российские компании переходить на отечественные VPN

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил в Telegram-канале, что российским компаниям нужно переходить на отечественные системы шифрования канала для удаленного доступа, сейчас это VPN, который работает с перебоями.
«

"При этом очевидно, что нашим компаниям нужно переходить на отечественные решения. Минцифры и РКН помогают российским компаниям решать проблемы с корпоративными VPN", - написал Горелкин.

Он отметил, что переход на другие технологии удаленного доступа для IT-компаний с огромным количеством сотрудников обойдется очень дорого.
«
"В индустрии говорят, что переход на другие технологии удаленного доступа для ИТ-компании с десятками тысячами сотрудников обойдется в миллиарды рублей", - добавил парламентарий.
По его мнению, интернет ждет фрагментация, глобальным в ближайшее время он точно не станет.
Разочарованная девушка - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
В Роскачестве рассказали, как взломанный VPN влияет на работу устройств
23 июня, 06:10
 
ТехнологииОбществоРоссияАнтон ГорелкинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала