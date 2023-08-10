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Для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны - РИА Новости, 10.08.2023
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07:05 10.08.2023 (обновлено: 11:39 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/vertolety-1889196876.html
Для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны
Для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны - РИА Новости, 10.08.2023
Для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны
Для российских вертолетов разрабатывается перспективный комплекс бортовой обороны на новых принципах, который позволит отражать ракеты с комбинированными... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:05
2023-08-10T11:39
безопасность
россия
кубинка
владимир артяков
ростех
ка-52 "аллигатор"
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Для российских вертолетов разрабатывается перспективный комплекс бортовой обороны на новых принципах, который позволит отражать ракеты с комбинированными системами наведения, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". По его словам, эволюция систем бортовой защиты летательных аппаратов – процесс постоянный, так как системы наведения зенитных и авиационных ракет постоянно улучшаются, растет их помехозащищенность. "В этих условиях, безусловно, идут работы по созданию перспективных бортовых комплексов обороны, использующих как традиционные, так и другие принципы построения. Они позволят обеспечить защиту летательных аппаратов от управляемого оружия, в том числе с комбинированными системами наведения", - сказал Артяков. По словам первого замглавы госкорпорации, действующая разработка "Витебск" демонстрирует высокую эффективность в зоне СВО, надежно защищая российские вертолеты от ПЗРК, в том числе западного производства. "По свидетельствам пилотов, благодаря этой аппаратуре удавалось отражать сразу несколько пусков зенитных ракет различных модификаций и благополучно возвращаться на аэродром. За последние годы "Витебск" прошел несколько этапов модернизации с учетом рекомендаций военных", - добавил он. Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, один из российских ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО отразил за вылет с помощью "Витебска" рекордное число ракет переносных зенитных ракетных комплексов – 18 штук. "Витебск" в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станция подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате чего она теряет цель. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230810/rostekh-1889195078.html
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безопасность, россия, кубинка, владимир артяков, ростех, ка-52 "аллигатор", форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Ка-52 "Аллигатор", Форум "Армия — 2023"
Для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны

Ростех: для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Для российских вертолетов разрабатывается перспективный комплекс бортовой обороны на новых принципах, который позволит отражать ракеты с комбинированными системами наведения, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
По его словам, эволюция систем бортовой защиты летательных аппаратов – процесс постоянный, так как системы наведения зенитных и авиационных ракет постоянно улучшаются, растет их помехозащищенность.
Логотип компании Ростех - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе
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"В этих условиях, безусловно, идут работы по созданию перспективных бортовых комплексов обороны, использующих как традиционные, так и другие принципы построения. Они позволят обеспечить защиту летательных аппаратов от управляемого оружия, в том числе с комбинированными системами наведения", - сказал Артяков.
По словам первого замглавы госкорпорации, действующая разработка "Витебск" демонстрирует высокую эффективность в зоне СВО, надежно защищая российские вертолеты от ПЗРК, в том числе западного производства.
«
"По свидетельствам пилотов, благодаря этой аппаратуре удавалось отражать сразу несколько пусков зенитных ракет различных модификаций и благополучно возвращаться на аэродром. За последние годы "Витебск" прошел несколько этапов модернизации с учетом рекомендаций военных", - добавил он.
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, один из российских ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО отразил за вылет с помощью "Витебска" рекордное число ракет переносных зенитных ракетных комплексов – 18 штук.
"Витебск" в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станция подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате чего она теряет цель.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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БезопасностьРоссияКубинкаВладимир АртяковРостехКа-52 "Аллигатор"Форум "Армия — 2023"
 
 
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