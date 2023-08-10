https://ria.ru/20230810/vertolety-1889196876.html

Для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны

Для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны - РИА Новости, 10.08.2023

Для вертолетов России создают новый бортовой комплекс обороны

Для российских вертолетов разрабатывается перспективный комплекс бортовой обороны на новых принципах, который позволит отражать ракеты с комбинированными... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:05

2023-08-10T07:05

2023-08-10T11:39

безопасность

россия

кубинка

владимир артяков

ростех

ка-52 "аллигатор"

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Для российских вертолетов разрабатывается перспективный комплекс бортовой обороны на новых принципах, который позволит отражать ракеты с комбинированными системами наведения, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". По его словам, эволюция систем бортовой защиты летательных аппаратов – процесс постоянный, так как системы наведения зенитных и авиационных ракет постоянно улучшаются, растет их помехозащищенность. "В этих условиях, безусловно, идут работы по созданию перспективных бортовых комплексов обороны, использующих как традиционные, так и другие принципы построения. Они позволят обеспечить защиту летательных аппаратов от управляемого оружия, в том числе с комбинированными системами наведения", - сказал Артяков. По словам первого замглавы госкорпорации, действующая разработка "Витебск" демонстрирует высокую эффективность в зоне СВО, надежно защищая российские вертолеты от ПЗРК, в том числе западного производства. "По свидетельствам пилотов, благодаря этой аппаратуре удавалось отражать сразу несколько пусков зенитных ракет различных модификаций и благополучно возвращаться на аэродром. За последние годы "Витебск" прошел несколько этапов модернизации с учетом рекомендаций военных", - добавил он. Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, один из российских ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО отразил за вылет с помощью "Витебска" рекордное число ракет переносных зенитных ракетных комплексов – 18 штук. "Витебск" в автоматическом режиме обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету за счет нескольких ультрафиолетовых датчиков и вычисляет их координаты. Затем станция подавления комплекса ослепляет головку самонаведения атакующей ракеты, в результате чего она теряет цель. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20230810/rostekh-1889195078.html

https://ria.ru/20230810/tanki-1889191084.html

россия

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безопасность, россия, кубинка, владимир артяков, ростех, ка-52 "аллигатор", форум "армия — 2023"