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Владимир Артяков: с начала СВО выпуск бронетехники увеличен в четыре раза

Владимир Артяков: с начала СВО выпуск бронетехники увеличен в четыре раза - РИА Новости, 10.08.2023

Владимир Артяков: с начала СВО выпуск бронетехники увеличен в четыре раза

В подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа пройдет международный военно-технический форум "Армия-2023". Традиционно большую часть экспозиции выставки займут... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:30

2023-08-10T11:30

2023-08-10T11:30

интервью

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россия

владимир артяков

кубинка

ульяновск

ростех

высокоточные комплексы

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В подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа пройдет международный военно-технический форум "Армия-2023". Традиционно большую часть экспозиции выставки займут стенды холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию "Ростех". Они представят около тысячи образцов вооружения и техники. В преддверии выставки первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков рассказал в интервью заместителю руководителя военной редакции РИА Новости Дмитрию Решетникову об изучении предприятиями опыта применения оружия в зоне СВО, расширении линейки управляемых снарядов для РСЗО, создании дальнобойной артиллерии для парирования гаубиц НАТО, о начале выпуска новых систем дистанционного минирования, поставках предприятиями корпорации новых бронежилетов в зону СВО, останавливающих западные снайперские пули, а также о наращивании темпов выпуска истребителей Су-57 и сроках их поставок с двигателем второго этапа, модернизации штурмовиков Су-25 и многом другом.– Что "Ростех" планирует представить в этом году на форуме?– Для нас это одна из важнейших площадок для взаимодействия с партнерами и заказчиками. План деловых мероприятий насыщенный, планируется ряд подписаний и встреч. И, конечно, будет представлен практически весь спектр вооружений и техники нашего производства – всего около одной тысячи образцов. Это авиация, бронетехника, стрелковое оружие и экипировка, артиллерия и средства ПВО и РЭБ, средства и системы связи, широчайшая линейка боеприпасов.Отмечу, что практически вся эта продукция сегодня задействована в зоне СВО. Можно будет своими глазами увидеть оружие и боевые машины, которые сейчас воюют на передовой. Многие образцы существенно доработаны по результатам боевого применения, с учетом рекомендаций военнослужащих. Так, зрители смогут увидеть истребители Су-57, Су-35С, МиГ-35 и Су-30СМ. Боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52М и Ка-52Э. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Несомненно, особый интерес вызовет инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Будут представлены современные танки, а также легкобронированная техника – БМП-3М, БМД-4М, БТР-МДМ и БТ-3Ф. Уверен, большим вниманием будет пользоваться техника и аппаратура для борьбы с беспилотниками. Ведь связанные с дронами угрозы стремительно растут. Речь не только о боевых действиях, но и применении БПЛА для диверсий, шпионажа и так далее. Мы представим комплекс противодействия БПЛА "Серп-ВС5", переносной комплекс "Купол-ПРО". А также ряд других разработок в области радиоэлектронного подавления, которые способны "приземлить" дрон. И, конечно, продемонстрируем средства ПВО для физического уничтожения беспилотников. Это "Панцири", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", "Игла-С" и другие.Отдельное внимание в этом году – средствам защиты военнослужащих и техники. В частности, покажем новые бронежилеты "Оберег" производства тульской "Октавы" и новые дымовые гранаты РДГ-У от ЦНИИТОЧМАШ для защиты от высокоточного оружия.Отмечу также средства защиты бронетехники от разведывательных и ударных беспилотников, высокоточных снарядов. Например, комплексы активной защиты для танков и легкобронированной техники, в том числе "Арена-Э", различные виды дымовых боеприпасов и тепловых ловушек.– Вы упомянули бронежилеты "Оберег". В чем их преимущество перед аналогами?– Мы хотели создать бронежилет, который защищал бы здоровье и жизни военнослужащих на качественно новом уровне. При этом оставался бы легким и удобным, так как бойцу ничто не должно мешать во время выполнения задачи. И у нас получилось.Вес "Оберега" – всего около 11,7 килограмма. Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62х54 мм, но и пулями более мощного калибра – 8,6 мм. Керамическая плита выдержала такое попадание. Мы также провели отстрелы американских и китайских одноклассников. Тесты показали, что зарубежные жилеты против такой проверки бессильны и сдаются.Военнослужащие на передовой уже получили опытную партию наших бронежилетов и остались довольны. Однако мы продолжаем совершенствовать "Оберег". В модифицированной версии амуниции мы добились очень высоких характеристик – она легче еще почти на два килограмма, при этом защищает бойца так же надежно.– Расскажите о специальном покрытии "Накидка", которое предназначено для защиты танков на поле боя. Как оно работает, какие перспективы у разработки?– Это реальное противоядие от спутниковой и авиационной разведки. Его создало предприятие "Калашникова" – "НИИ стали". Напомню, что эта компания также разрабатывает динамическую защиту для бронетехники. Маскирующий материал снижает заметность танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн. Защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами, а его деформирующий окрас обеспечивает оптическую маскировку. Производители бронетехники уже получили первые образцы "Накидки". Уверен, что танки и БМП в будущем обязательно будут штатно комплектоваться этим защитным материалом.– Как показывает себя в зоне СВО бортовой комплекс обороны вертолетов "Витебск"? Планируется ли его дальнейшее совершенствование с учетом опыта СВО? Есть ли другие проекты комплексов по защите армейской авиации? На других принципах?– Это разработка демонстрирует высокую эффективность в зоне СВО. Надежно защищает вертолеты от ПЗРК, в том числе западного производства. По свидетельствам пилотов, благодаря этой аппаратуре удавалось отражать сразу несколько пусков зенитных ракет различных модификаций и благополучно возвращаться на аэродром. За последние годы "Витебск" прошел несколько этапов модернизации с учетом рекомендаций военных.В целом эволюция систем бортовой защиты – процесс постоянный. Ведь системы наведения зенитных и авиационных ракет постоянно улучшаются, растет их помехозащищенность. В этих условиях, безусловно, идут работы по созданию перспективных бортовых комплексов обороны, использующих как традиционные, так и другие принципы построения. Они позволят обеспечить защиту летательных аппаратов от управляемого оружия, в том числе с комбинированными системами наведения.– Что мы сегодня можем противопоставить в сфере высокоточных средств поражения?– Современная война становится все более "снайперской". Мы работаем над тем, чтобы российская армия стреляла дальше и точнее. Наращивается производство высокоточных систем, и одновременно идет работа над повышением их тактико-технических характеристик, созданием новых образцов. В качестве примера можно привести хорошо известный "Краснополь". Работы по совершенствованию этого боеприпаса идут, его возможности будут увеличиваться. Кстати, в зоне СВО этот снаряд зарекомендовал себя лучшим образом. Он эффективно поражает цели, в том числе одиночные. Позволяет точечным огнем выводить из строя пункты управления и другие важные объекты противника.Можно прогнозировать, что в будущем значение высокоточных боеприпасов и частота применения будет только расти. Их эффективность повысится, в том числе за счет современных систем управления огнем и разведки, включая беспилотные. Здесь хотел бы отметить новинку от "Высокоточных комплексов", которую можно будет увидеть на форуме. Это обновленная версия комплекса "Планшет-А" на новом шасси. Напомню, комплекс предназначен для автоматизации управления огнем артиллерии. Он способен управлять всеми видами артиллерийских вооружений и взаимодействовать со средствами разведки. Обеспечивает командира информацией о ситуации на поле боя в реальном времени. Такие разработки выводят артиллерию на новый уровень, особенно в связке с высокоточными боеприпасами.– Применяется ли полученный боевой опыт в ходе СВО при модернизации и создании новых РСЗО?– Опыт, безусловно, применяем. Держим постоянную связь с министерством обороны. Оперативно получаем предложения по усовершенствованию и модернизации реактивных систем залпового огня. На основе информации с передовой мы формируем научно-технический задел не только для модернизации существующих образцов, но для создания перспективных вооружений. Кроме того, сейчас идет работа по расширению линейки управляемых реактивных снарядов различного назначения.– Когда ожидается поставка в войска самоходных колесных гаубиц "Мальва"? В целом как обстоят дела с "цветочной" серией гаубиц – "Магнолия", "Дрок", "Флокс". Какие из них пошли в войска?– "Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы. Отличительными особенностями этой гаубицы является высокая мобильность за счет колесного шасси. В нее заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета – то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Между тем, наши разработчики не стоят на месте. Сейчас создается модернизированный вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ.Что касается "Флокса" и "Дрока" – они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы "Флоксов" начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы. В свою очередь первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 "Дрок" уже отправлена в войска. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Что касается перспективного самоходного орудия "Магнолия", то оно прошло первый этап испытаний. Идет его доработка и подготовка к испытаниям Минобороны.– На каком этапе находятся работы по перспективной самоходной артиллерийской установке "Коалиция-СВ"? В какой стадии находится разработка тяжелой огнеметной системы "Тосочка"?– Испытания самоходного артиллерийского орудия 2С35 из состава комплекса "Коалиция-СВ" планируется завершить в этом году. При этом его серийное производство, а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуто. По "Тосочке" мы завершили работы, они выполнены в полном объеме. Эта тяжелая огнеметная система подтвердила высокие тактико-технические характеристики, заданные Министерством обороны РФ.– Для РСЗО "Смерч" прорабатывалась возможность создания БПЛА, который "зашит" в ракету. Сегодня это как никогда актуально, планируете ли вы продолжать работы по этой теме?– Работы мы не останавливали, они ведутся в инициативном порядке во взаимодействии с Минобороны. Использование разведывательных и ударных дронов в составе реактивных систем залпового огня является перспективным направлением. У нас есть все компетенции, в том числе технологии производства беспилотников, чтобы воплотить эту идею в реальность.– Создает ли "Ростех" новые производства боеприпасов для обеспечения нужд специальной военной операции? В какой мере предприятиям госкорпорации удалось нарастить выпуск снарядов для артиллерийских систем залпового огня с момента начала СВО?– С начала специальной военной операции объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО выросли многократно. Если сравнивать 2021 и 2023 годы, то предприятия увеличили объемы в 20 раз. Поставки происходят без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи мы расширили производственные мощности, создали новые технологические линии, внедрили новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности. Мы также подключили к производству отдельных составных частей боеприпасов предприятия смежных отраслей, в том числе гражданские. Существенно расширен состав кооперации для выпуска серийной продукции. Это позволяет нам, с одной стороны, диверсифицировать производство, с другой – равномерно распределять нагрузку на предприятия.– Удалось ли нарастить объемы производства бронетехники?– Над этим самоотверженно работают "Уралвагонзавод" и "Высокоточные комплексы". С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее.– Не так давно в сети появилось видео, на котором показано применение инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" в зоне СВО. Как себя показала эта техника в реальных боевых условиях?– Это без преувеличения уникальная машина, у нее выдающиеся тактико-технические характеристики. В зоне СВО система подтвердила свои возможности и получила исключительно положительные отзывы. Она позволяет быстро установить минное поле требуемой конфигурации, а также назначить параметры самоликвидации мин в заданное время. Это облегчает процесс разминирования после завершения боевых действий. Ввиду высокой эффективности и востребованности ее серийное производство и поставки начались еще до завершения ОКР.– Ранее было заявлено, что испытания ракетного комплекса "Гермес" продолжаются. Когда они могут завершиться? Есть ли интерес к этому комплексу со стороны МО РФ?– Изначально это была инициативная разработка "Высокоточных комплексов" Мы впервые показали ее на форуме "Армия" в 2020 году. Сегодня мы значительно продвинулись по этой работе. Уверяю вас, что "Гермес" станет новым словом в области высокоточного управляемого вооружения. Он будет иметь загоризонтную дальность стрельбы до 100 километров и действовать по принципу "выстрелил и забыл".– На каком этапе работы по проекту роботизированной БМП-3 с боевым модулем "Синица"? Испытан ли уже комплекс "Прометей", предназначенный для роботизации техники?– БМП-3 с боевым модулем "Синица" – успешный пример роботизации бронетехники. Но мы двигаемся дальше. Специалисты ВНИИ "Сигнал" создали программно-аппаратный комплекс "Прометей", который позволяет роботизировать любую бронетехнику и управлять ею с пульта. В настоящее время идет подготовка к большому циклу испытаний этого комплекса в различных условиях. По их результатам будет принято решение о дальнейшем его применении и развитии.– Ранее сообщалось, что ВНИИ "Сигнал" разработал новую систему ориентирования "Филин" для боевой техники. Испытана ли новая система ориентирования в действии на боевых образцах? Насколько значительных доработок она потребует при установке на существующие образцы?– "Филин" предоставит военнослужащим совершенно новый функционал при работе с электронными картами. При этом за счет модульного принципа система ориентирования позволяет быстро адаптировать ее практически к любым боевым машинам на различных шасси. Больших доработок для этого не потребуется.– Начались ли поставки новой снайперской винтовки Чукавина в войска? Когда она будет принята на вооружение?– Осенью прошлого года российские спецназовцы, действующие в зоне СВО, получили партию этих винтовок для опытно-боевой эксплуатации. Отзывы поступают положительные. Прежде всего, говорят, что оружие стало удобнее, проще в обслуживании. "Калашников", в свою очередь, продолжает оттачивать винтовку, вносит улучшения в конструкцию. Что касается принятия на вооружение – ждем решения государства.– Какие изменения с учетом СВО получил АК-12?– С 2018 года, когда автомат был принят на вооружение, его конструкция существенно изменилась. Конечно, опыт применения в реальном бою и отзывы бойцов изучались очень тщательно. В частности, был доработан диоптрический прицел. Он стал более универсальным и всепогодным. Система управления предохранителем стала двусторонней, это особенно удобно для стрелков-левшей. Дульное устройство на новой модели – несъемное, то есть приспособление для малошумной стрельбы теперь удобно крепить поверх пламегасителя. Наконец, модель получила конструктивно новое, более совершенное цевье. Помимо этого, в автомат внесен целый ряд технологических усовершенствований, которые невидимы простым глазом.– Как продвигаются работы по наращиванию серийного выпуска истребителей Су-57? Когда на этот самолет планируется установить так называемый двигатель второго этапа?– Мы полностью выполняем обязательства перед министерством обороны. Сейчас самолет проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ. В этом году наша кооперация во главе с ОАК планирует существенно нарастить темпы выпуска этих самолетов в соответствии с госконтрактом. Одновременно платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения. Сейчас проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем – над этим работают ОДК и ОАК.– Штурмовики Су-25 хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Рассматривается ли возможность их модернизации с учетом боевого опыта? В чем эта модернизация может заключаться?– По результатам боевого применения наиболее эффективным показывает себя вариант Су-25СМ3. На сегодняшний день такая модернизация выполняется на одном из авиаремонтных заводов. На самолете в ходе модернизации устанавливается новое прицельно-навигационное оборудование, новая оптико-лазерная тепло-телевизионная прицельная система, новая система спутниковой навигации, а также комплекс радиоэлектронной борьбы и другие системы.– Как продвигаются работы по запуску в серийное производство ракетоносцев Ту-160М? Удалось ли полностью наладить технологическую цепочку производства всех комплектующих для них?– Напомню, что серийное производство Ту-160 было прекращено в 90-х годах. Сейчас мы возобновляем строительство этих ракетоносцев уже в новом облике – Ту-160М. Да, нам удалось полностью восстановить технологическую цепочку производства всех комплектующих. Сформирована заново соответствующая кооперация предприятий. В результате в 2022 году мы стали свидетелем первого полета Ту-160М, построенного "с нуля". Боевые возможности модернизированных самолетов существенно увеличены. Расширен спектр вооружения, модернизировано бортовое оборудование. Самолет получил новые двигатели – НК-32 второй серии, благодаря которым значительно увеличена дальность его боевого применения.– Когда планируется завершить испытания модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М? Сколько сейчас образцов подключено к испытаниям? Испытывалось ли на них оружие? Имеющиеся опытные образцы Ту-22М3М проходили апробацию путем применения оружия по военным объектам Украины в рамках СВО?– Испытания модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М будут завершены в соответствии с планом Минобороны России. Апробация нового оружия в рамках СВО – прерогатива военного ведомства. Мы к этому готовы.– Проект ПАК ДА приостановлен в связи с санкциями и СВО или продолжается в щадящем режиме? Когда может быть создан первый летный образец новейшего бомбардировщика?– Работы по проекту ПАК ДА выполняются в установленном утвержденным план-графиком режиме.– Как продвигаются работы по наращиванию производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А? Когда завод в Ульяновске сможет выйти на выпуск 10 таких машин в год?– Производство тяжелых военно-транспортных Ил-76МД-90А растет. На предприятии ОАК в Ульяновске действует комплексная программа поэтапного увеличения производства и поставки самолетов. В прошлом году выпуск достиг пяти машин в год. В этом году два самолета уже сданы заказчику. Хотелось бы отметить, что производство новых самолетов идет на поточной линии сборки, что снижает трудоемкость. Линия сборки оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.Начиная с 2025 года, будет возможен выпуск не менее 10 самолетов Ил-76МД-90А ежегодно.– Какие концептуальные выводы сделаны "Ростехом" по опыту СВО? Какие новые подходы будут применяться в разработке и модернизации вооружений?– Эксплуатация продукции в реальных боевых условиях дала нам неоценимый опыт и продолжает давать много пищи для ума. Во-первых, СВО подтвердила основные тренды дальнейшего развития вооружений, например, растущую роль беспилотья и высокоточного оружия. Во-вторых, показала пути совершенствования уже поставляемой продукции. Даже, казалось бы, незначительное изменение конструкции того же автомата может существенно облегчить положение бойца на фронте, помочь ему в бою. Здесь мы четко понимаем, что работаем для победы и делаем все, чтобы наше оружие максимально способствовало выполнению боевых задач.Можно говорить, что по результатам СВО совершенствованию в той или иной степени подверглись большинство видов вооружений, которые мы производим – бронетехника, авиация, артиллерия и РСЗО, средства РЭБ, стрелковое оружие и экипировка. Мы внимательно относимся к поступающим с передовой отзывам и поддерживаем тесную обратную связь.

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https://ria.ru/20221014/sistema-1823911998.html

https://ria.ru/20230415/reb-1865489269.html

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россия

кубинка

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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