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В Ростехе рассказали о спецпокрытии для российских танков
В Ростехе рассказали о спецпокрытии для российских танков - РИА Новости, 10.08.2023
В Ростехе рассказали о спецпокрытии для российских танков
Спецпокрытие "Накидка" защищает российские танки от спутниковой и авиационной разведки, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора Ростеха... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:15
2023-08-10T04:15
2023-08-10T11:42
безопасность
технологии
россия
владимир артяков
кубинка
ростех
т-90м
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Спецпокрытие "Накидка" защищает российские танки от спутниковой и авиационной разведки, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Это реальное противоядие от спутниковой и авиационной разведки. Его создало предприятие "Калашникова" - "НИИ стали". Маскирующий материал снижает заметность танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн. Защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами, а его деформирующий окрас обеспечивает оптическую маскировку", - сказал Артяков. Он уточнил, что "производители бронетехники уже получили первые образцы "Накидки". "Уверен, что танки и БМП в будущем обязательно будут штатно комплектоваться этим защитным материалом", - добавил первый замглавы "Ростеха". Ранее Минобороны РФ, а также военкоры неоднократно распространяли видео с танками Т-90М "Прорыв", участвующими в боях в зоне спецоперации, со спецпокрытием "Накидка". Данное спецпокрытие надевается на бронетехнику как чехол. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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безопасность, технологии, россия, владимир артяков, кубинка, ростех, т-90м, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Артяков, Кубинка, Ростех, Т-90М, Форум "Армия — 2023"
В Ростехе рассказали о спецпокрытии для российских танков
Замглавы Ростеха: "Накидка" защищает танки России от спутниковой и авиаразведки