https://ria.ru/20230810/su-57-1889215862.html

"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту

"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту - РИА Новости, 10.08.2023

"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту

Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:09

2023-08-10T10:09

2023-08-10T11:37

безопасность

россия

владимир артяков

ростех

су-57

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Сейчас проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем - над этим работают ОДК и ОАК", - сказал Артяков. Он добавил, что Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. "Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", - сказал первый замглавы "Ростеха". Контракт на поставку 76 истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы РФ в рамках Государственной программы вооружения до 2027 года был подписан между ОАК и Минобороны на "Армии-2019". Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20230420/su-35-1866507108.html

https://ria.ru/20230808/vertolet-1888860374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир артяков, ростех, су-57, форум "армия — 2023"