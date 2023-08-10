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"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту - РИА Новости, 10.08.2023
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10:09 10.08.2023 (обновлено: 11:37 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/su-57-1889215862.html
"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту
"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту - РИА Новости, 10.08.2023
"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту
Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:09
2023-08-10T11:37
безопасность
россия
владимир артяков
ростех
су-57
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Сейчас проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем - над этим работают ОДК и ОАК", - сказал Артяков. Он добавил, что Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. "Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", - сказал первый замглавы "Ростеха". Контракт на поставку 76 истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы РФ в рамках Государственной программы вооружения до 2027 года был подписан между ОАК и Минобороны на "Армии-2019". Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230420/su-35-1866507108.html
https://ria.ru/20230808/vertolet-1888860374.html
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безопасность, россия, владимир артяков, ростех, су-57, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Су-57, Форум "Армия — 2023"
"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту

Артяков: Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта

© РИА Новости / Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Андрей Катаев
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
"Сейчас проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем - над этим работают ОДК и ОАК", - сказал Артяков. Он добавил, что Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. "Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", - сказал первый замглавы "Ростеха".
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края
20 апреля, 07:04
Контракт на поставку 76 истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы РФ в рамках Государственной программы вооружения до 2027 года был подписан между ОАК и Минобороны на "Армии-2019". Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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8 августа, 14:50
 
БезопасностьРоссияВладимир АртяковРостехСу-57Форум "Армия — 2023"
 
 
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