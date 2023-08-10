https://ria.ru/20230810/su-57-1889212034.html

"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57

"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57 - РИА Новости, 10.08.2023

"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57

"Ростех" в 2023 году планирует существенно нарастить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:47

2023-08-10T09:47

2023-08-10T11:43

безопасность

технологии

россия

владимир артяков

ростех

форум "армия — 2023"

су-57

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Ростех" в 2023 году планирует существенно нарастить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Мы полностью выполняем обязательства перед министерством обороны. Сейчас самолет проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ. В этом году наша кооперация во главе с ОАК планирует существенно нарастить темпы выпуска этих самолетов в соответствии с госконтрактом", - сказал Артяков. Он добавил, что одновременно платформа Су-57 эволюционирует. "Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти", - отметил первый замглавы "Ростеха". Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20230420/su-35-1866507108.html

https://ria.ru/20230808/vertolet-1888860374.html

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2023", су-57