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"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57 - РИА Новости, 10.08.2023
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09:47 10.08.2023 (обновлено: 11:43 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/su-57-1889212034.html
"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57
"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57 - РИА Новости, 10.08.2023
"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57
"Ростех" в 2023 году планирует существенно нарастить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:47
2023-08-10T11:43
безопасность
технологии
россия
владимир артяков
ростех
форум "армия — 2023"
су-57
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Ростех" в 2023 году планирует существенно нарастить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Мы полностью выполняем обязательства перед министерством обороны. Сейчас самолет проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ. В этом году наша кооперация во главе с ОАК планирует существенно нарастить темпы выпуска этих самолетов в соответствии с госконтрактом", - сказал Артяков. Он добавил, что одновременно платформа Су-57 эволюционирует. "Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти", - отметил первый замглавы "Ростеха". Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76. Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230420/su-35-1866507108.html
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безопасность, технологии, россия, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2023", су-57
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Форум "Армия — 2023", Су-57
"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57

Замглавы "Ростеха" Артяков заявил о планах существенно нарастить темпы производства Су-57

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Ростех" в 2023 году планирует существенно нарастить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
"Мы полностью выполняем обязательства перед министерством обороны. Сейчас самолет проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ. В этом году наша кооперация во главе с ОАК планирует существенно нарастить темпы выпуска этих самолетов в соответствии с госконтрактом", - сказал Артяков. Он добавил, что одновременно платформа Су-57 эволюционирует. "Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти", - отметил первый замглавы "Ростеха".
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 07:04
Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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8 августа, 14:50
 
БезопасностьТехнологииРоссияВладимир АртяковРостехФорум "Армия — 2023"Су-57
 
 
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