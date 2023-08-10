https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889190892.html

Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии обороны

Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии обороны - РИА Новости, 10.08.2023

Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии обороны

Украинские вооруженные формирования в ходе своего контрнаступления за два месяца на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T04:12

2023-08-10T04:12

2023-08-10T10:51

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

евгений балицкий

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования в ходе своего контрнаступления за два месяца на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии (обороны - ред.). Они взяли несколько "опорников" (опорных пунктов - ред.), которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты - через каждые семь километров", - рассказал Балицкий. "Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря, какой план они ставили, мы вообще не видим. Нереальная история", - заявил он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230810/podgotovka-1889189993.html

https://ria.ru/20230809/vsu-1889169010.html

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россия, киев, вооруженные силы украины, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы рф