https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html

Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС

Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2023

Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС

На ЗАЭС отработали все сценарии защиты от возможной атаки Киева, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:03

2023-08-10T03:03

2023-08-10T03:07

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

евгений балицкий

запорожская аэс

безопасность

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На ЗАЭС отработали все сценарии защиты от возможной атаки Киева, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Угрозу мы такую видим, и все возможные сценарии, которые могут быть у сумасшедших наркоманов с Банковой, мы отрабатываем. У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите — для этого стоит целый полк защитный. Стоят специальные подразделения, которые готовы к разным сценариям: высадке (десанта. — Прим. ред.) по берегу, прорыву диверсионной группы. Поэтому бояться — мы не боимся, но опасаться противника надо", — рассказал Балицкий.По его словам, по всей береговой линии выстроена мощная линия обороны."Если говорить о минах, то они действительно расположены на всем побережье Каховского, тогда еще, водохранилища, сейчас - береговой зоны. Каховского водохранилища сейчас уже не существует, сейчас существует поле, которое уже начало прорастать травой и деревьями, это все тоже, конечно, заминировано. Заминированы подходы, по всему периметру стоит у нас достаточно мощная трехслойная линия обороны", — подчеркнул врио губернатора.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230809/zaes-1889116986.html

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запорожская область

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