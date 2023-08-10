https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html
Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС
Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2023
Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС
На ЗАЭС отработали все сценарии защиты от возможной атаки Киева, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:03
2023-08-10T03:03
2023-08-10T03:07
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
безопасность
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На ЗАЭС отработали все сценарии защиты от возможной атаки Киева, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Угрозу мы такую видим, и все возможные сценарии, которые могут быть у сумасшедших наркоманов с Банковой, мы отрабатываем. У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите — для этого стоит целый полк защитный. Стоят специальные подразделения, которые готовы к разным сценариям: высадке (десанта. — Прим. ред.) по берегу, прорыву диверсионной группы. Поэтому бояться — мы не боимся, но опасаться противника надо", — рассказал Балицкий.По его словам, по всей береговой линии выстроена мощная линия обороны."Если говорить о минах, то они действительно расположены на всем побережье Каховского, тогда еще, водохранилища, сейчас - береговой зоны. Каховского водохранилища сейчас уже не существует, сейчас существует поле, которое уже начало прорастать травой и деревьями, это все тоже, конечно, заминировано. Заминированы подходы, по всему периметру стоит у нас достаточно мощная трехслойная линия обороны", — подчеркнул врио губернатора.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230809/zaes-1889116986.html
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киев, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС
Балицкий: все сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки ВСУ отработаны
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На ЗАЭС отработали все сценарии защиты от возможной атаки Киева, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Угрозу мы такую видим, и все возможные сценарии, которые могут быть у сумасшедших наркоманов с Банковой, мы отрабатываем. У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите — для этого стоит целый полк защитный. Стоят специальные подразделения, которые готовы к разным сценариям: высадке (десанта. — Прим. ред.) по берегу, прорыву диверсионной группы. Поэтому бояться — мы не боимся, но опасаться противника надо", — рассказал Балицкий.
По его словам, по всей береговой линии выстроена мощная линия обороны.
"Если говорить о минах, то они действительно расположены на всем побережье Каховского, тогда еще, водохранилища, сейчас - береговой зоны. Каховского водохранилища сейчас уже не существует, сейчас существует поле, которое уже начало прорастать травой и деревьями, это все тоже, конечно, заминировано. Заминированы подходы, по всему периметру стоит у нас достаточно мощная трехслойная линия обороны", — подчеркнул врио губернатора.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
— на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг потребовался, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС