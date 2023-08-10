https://ria.ru/20230810/skver-1889336438.html

В крымском Форосе появился сквер "Казанский"

В крымском Форосе появился сквер "Казанский" - РИА Новости, 10.08.2023

В крымском Форосе появился сквер "Казанский"

Глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Крыма Сергей Аксенов в четверг открыли обновленные при поддержке Татарстана клуб и сквер в поселке Форос, сквер... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:09

2023-08-10T17:09

2023-08-10T17:09

республика татарстан

форос

казань

сергей аксенов (политик)

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Крыма Сергей Аксенов в четверг открыли обновленные при поддержке Татарстана клуб и сквер в поселке Форос, сквер отныне будет называться "Казанский", сообщает пресс-служба на сайте главы республики. "Совместно с Сергеем Аксеновым Рустам Минниханов оценил качество работ по капитальному ремонту клуба и по благоустройству сквера, расположенного рядом. Эти работы проведены при поддержке Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Здание клуба отреставрировано и оснащено современными оборудованием и техникой. Здесь будут работать секции и кружки, проводиться культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия, мастер-классы, кинопоказы. Кроме того, в клубе будут действовать хор ветеранов и кружок робототехники. В сквере установлены современные спортивные площадки, качели, зоны отдыха, появилась смотровая площадка. Территория полностью оборудована для маломобильных граждан. Благоустроена береговая зона, прилегающая к клубу и скверу: здесь установлены навесы и шезлонги. В ходе благоустройства были сохранены реликтовые насаждения, проектом предусмотрено и дополнительное озеленение. Сквер расположен рядом с молодежным центром "Сәләт - Ак Барс", в котором отдыхают дети из Татарстана. "Поздравляю жителей поселка, здесь появился хороший комплекс и очень красивый сквер… Эта земля близка нам, здесь отдыхает много татарстанцев. Пусть Форос становится все краше", - поздравил жителей и гостей Фороса Минниханов. Аксенов подчеркнул, что братские отношения между Крымом и Татарстаном сложились с первых дней Крымской весны и проявляются в общих делах. Глава администрации города Ялта Янина Павленко, которая обратилась к Минниханову с инициативой проведения ремонтных работ в августе 2021 года, отметила, что этот проект был долгожданным для жителей поселка и для всех гостей. Она поблагодарила глав двух регионов за поддержку и за принятое решение: в рамках укрепления дружеских связей между Крымом и Татарстаном подписано соглашение о том, что Казань и Ялта становятся городами-побратимами.

форос

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

форос, казань, сергей аксенов (политик), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)