https://ria.ru/20230810/skandal-1889396835.html

Депутатов "Возрождения" попросили сторониться СМИ с крайне правым главредом

Депутатов "Возрождения" попросили сторониться СМИ с крайне правым главредом - РИА Новости, 11.08.2023

Депутатов "Возрождения" попросили сторониться СМИ с крайне правым главредом

Депутат Национального собрания Франции от социально-либеральной партии "Возрождение" Сильвен Мейлар попросил коллег пока не давать интервью крупному... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-10T23:45

2023-08-10T23:45

2023-08-11T00:19

в мире

франция

эммануэль макрон

эрик земмур

возрождение

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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции от социально-либеральной партии "Возрождение" Сильвен Мейлар попросил коллег пока не давать интервью крупному еженедельнику Journal du dimanche (JDD), главредом которого стал крайне правый, после скандала с беседой депутата Сабрины Агрести-Рубаш, сообщает издание Parisien. Ранее депутат от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" Сабрина Агрести-Рубаш, занявшая в ходе июльских перестановок в правительстве Франции пост госсекретаря по вопросам градоустройства, дала не согласованное с кабмином интервью в первом номере еженедельника под руководством Лежена. Тогда министр транспорта Клеман Бон заявил, что "можно говорить обо всем, но не со всеми подряд", а депутаты от партии социалистов и левых упрекнули Агрести-Рубаш в поддержке крайне правых и "релятивизме". "Давайте посмотрим на редакционную линию будущих выпусков, чтобы понять, будет ли она столь же настораживающей, как в первом номере. А пока я бы попросил вас не участвовать ни в каких статьях в Journal du dimanche", - заявил Мейлар во внутреннем документе для коллег. Жоффруа Лежен был назначен главредом издания 22 июня после того, как газету выкупил медиаконгломерат Vivendi. Редакция газеты, которая считается СМИ правоцентристского толка, объявила бессрочную забастовку в тот же день, заявив, что "ультраправые" взгляды Лежена идут вразрез с ценностями издания. В начале июля коллектив обратился к Макрону с открытым письмом, призвав вмешаться в ситуацию. В другом открытом письме порядка 400 видных представителей журналистских, культурных, политических и деловых кругов Франции призвали не допустить превращения одной из самых старых газет страны в рупор праворадикальных сил. Сам Лежен назвал свое назначение в газету "большой честью". Его часто критикуют за поддержку "авторитарных" и радикальных идей, в особенности касательно миграции и межрелигиозных отношений во Франции. В 2015 году он написал роман "Обычные выборы", посвященный ультраправому политику Эрику Земмуру. По сюжету тот побеждает на выборах президента. В 2022 Земмур действительно принял участие в президентской гонке. Лежен публично поддержал его.

https://radiosputnik.ria.ru/20230808/afrika-1888804472.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, эрик земмур, возрождение