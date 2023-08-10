https://ria.ru/20230810/rtdok-1889889481.html

Командир морпехов Рокот выступит на открытии фестиваля "RT.Док"

Командир морпехов Рокот выступит на открытии фестиваля "RT.Док" - РИА Новости, 14.08.2023

Командир морпехов Рокот выступит на открытии фестиваля "RT.Док"

Командир морской пехоты с позывным Рокот выйдет на сцену вместе с певицей Ютой на открытии фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-10T14:20

2023-08-10T14:20

2023-08-14T09:44

культура

санкт-петербург

россия

донбасс

юлия чичерина

юта (певица)

"аврора"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854193890_0:81:3123:1838_1920x0_80_0_0_df27ba989ab16950af21bb5fd844f8c6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Командир морской пехоты с позывным Рокот выйдет на сцену вместе с певицей Ютой на открытии фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба фестиваля. "С певицей на сцену выйдет легендарный командир морской пехоты с позывным Рокот, который вместе с морпехом Струной снялся в клипе Юты, куда вошли документальные кадры событий СВО", - говорится в сообщении. Заслуженная артистка РФ, автор и исполнитель собственных песен Юта выступает в зоне боевых действий и госпиталях. На открытии фестиваля она представит новую песню "За ленту" – это история будущей победы, доблести и силы духа солдат, которые сейчас находятся на передовой. "Впервые я выступила в Донбассе в 2015 году. Прошло много лет, и до сих пор чувствую трепет, гордость и благодарность, когда пою про наших ребят и для наших ребят на фронте. Клип на песню "За ленту" за два дня набрал свыше 2,5 миллионов просмотров, композиция никого не оставляет равнодушным", — цитирует слова Юты пресс-служба фестиваля. На закрытии фестиваля выступит певица Юлия Чичерина. Для нее Санкт-Петербург станет вторым городом фестиваля, в котором она примет участие. Фестиваль, посвященный героям специальной военной операции, пройдет с 18 по 20 августа в одном из старейших кинотеатров города — "Аврора" (Невский проспект, 60, лит. И).

https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html

санкт-петербург

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, донбасс, юлия чичерина, юта (певица), "аврора"