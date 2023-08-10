Командир морпехов Рокот выступит на открытии фестиваля "RT.Док"
Командир морпехов Рокот вместе с Ютой выступит на открытии фестиваля "RT.Док"
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМеждународный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве
Международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Командир морской пехоты с позывным Рокот выйдет на сцену вместе с певицей Ютой на открытии фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба фестиваля.
"С певицей на сцену выйдет легендарный командир морской пехоты с позывным Рокот, который вместе с морпехом Струной снялся в клипе Юты, куда вошли документальные кадры событий СВО", - говорится в сообщении.
Заслуженная артистка РФ, автор и исполнитель собственных песен Юта выступает в зоне боевых действий и госпиталях. На открытии фестиваля она представит новую песню "За ленту" – это история будущей победы, доблести и силы духа солдат, которые сейчас находятся на передовой.
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"Впервые я выступила в Донбассе в 2015 году. Прошло много лет, и до сих пор чувствую трепет, гордость и благодарность, когда пою про наших ребят и для наших ребят на фронте. Клип на песню "За ленту" за два дня набрал свыше 2,5 миллионов просмотров, композиция никого не оставляет равнодушным", — цитирует слова Юты пресс-служба фестиваля.
На закрытии фестиваля выступит певица Юлия Чичерина. Для нее Санкт-Петербург станет вторым городом фестиваля, в котором она примет участие.
Фестиваль, посвященный героям специальной военной операции, пройдет с 18 по 20 августа в одном из старейших кинотеатров города — "Аврора" (Невский проспект, 60, лит. И).