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В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе - РИА Новости, 10.08.2023
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06:03 10.08.2023 (обновлено: 11:41 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/rostekh-1889195078.html
В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе
В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе - РИА Новости, 10.08.2023
В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") продолжает работы по созданию Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T06:03
2023-08-10T11:41
ростех
безопасность
россия
кубинка
владимир артяков
ту-95мс
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") продолжает работы по созданию Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в соответствии с графиком, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023"."Работы по проекту ПАК ДА выполняются в установленном утвержденным план-графиком режиме", - сказал Артяков.Новый бомбардировщик разрабатывается компанией "Туполев". Ранее сообщалось, что его могут принять на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.Самолет разрабатывается с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
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россия
кубинка
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ростех, безопасность, россия, кубинка, владимир артяков, ту-95мс, форум "армия — 2023"
Ростех, Безопасность, Россия, Кубинка, Владимир Артяков, Ту-95МС, Форум "Армия — 2023"
В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе

Ростех: создание перспективного авиакомплекса дальней авиации идет по графику

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростех"
Логотип компании Ростех - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип компании "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") продолжает работы по созданию Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в соответствии с графиком, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
«
"Работы по проекту ПАК ДА выполняются в установленном утвержденным план-графиком режиме", - сказал Артяков.
Новый бомбардировщик разрабатывается компанией "Туполев". Ранее сообщалось, что его могут принять на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.
Самолет разрабатывается с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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03:35
 
РостехБезопасностьРоссияКубинкаВладимир АртяковТу-95МСФорум "Армия — 2023"
 
 
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