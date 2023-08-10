https://ria.ru/20230810/rostekh-1889195078.html

В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе

В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе - РИА Новости, 10.08.2023

В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") продолжает работы по созданию Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T06:03

2023-08-10T06:03

2023-08-10T11:41

ростех

безопасность

россия

кубинка

владимир артяков

ту-95мс

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") продолжает работы по созданию Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в соответствии с графиком, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023"."Работы по проекту ПАК ДА выполняются в установленном утвержденным план-графиком режиме", - сказал Артяков.Новый бомбардировщик разрабатывается компанией "Туполев". Ранее сообщалось, что его могут принять на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.Самолет разрабатывается с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

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ростех, безопасность, россия, кубинка, владимир артяков, ту-95мс, форум "армия — 2023"