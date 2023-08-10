Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 10.08.2023 (обновлено: 11:42 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/rostekh-1889189411.html
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза - РИА Новости, 10.08.2023
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза
Производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами" с начала специальной военной операции на Украине выросло в четыре раза, сообщил в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:35
2023-08-10T11:42
безопасность
технологии
украина
кубинка
россия
владимир артяков
ростех
уралвагонзавод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами" с начала специальной военной операции на Украине выросло в четыре раза, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".&quot;С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее&quot;, — сказал Артяков.УВЗ и "Высокоточные комплексы" выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы "Мста-С" и другую технику.Артяков также напомнил, что с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО выросли в 20 раз. Поставки происходят без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи расширились производственные мощности, появились новые технологические линии, стало использоваться новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности.Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230810/btr-1889188060.html
украина
кубинка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, украина, кубинка, россия, владимир артяков, ростех, уралвагонзавод, высокоточные комплексы
Безопасность, Технологии, Украина, Кубинка, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Уралвагонзавод, Высокоточные комплексы
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза

"Ростех" увеличил выпуск бронетехники с начала СВО в четыре раза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами" с начала специальной военной операции на Украине выросло в четыре раза, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
«

"С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее", — сказал Артяков.

УВЗ и "Высокоточные комплексы" выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы "Мста-С" и другую технику.
Артяков также напомнил, что с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО выросли в 20 раз. Поставки происходят без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи расширились производственные мощности, появились новые технологические линии, стало использоваться новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
Бронетранспортер БТ-3Ф на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В России завершают создание плавающего БТР для морской пехоты
03:07
 
БезопасностьТехнологииУкраинаКубинкаРоссияВладимир АртяковРостехУралвагонзаводВысокоточные комплексы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала