https://ria.ru/20230810/rostekh-1889189411.html
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза - РИА Новости, 10.08.2023
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза
Производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами" с начала специальной военной операции на Украине выросло в четыре раза, сообщил в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:35
2023-08-10T03:35
2023-08-10T11:42
безопасность
технологии
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владимир артяков
ростех
уралвагонзавод
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами" с начала специальной военной операции на Украине выросло в четыре раза, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023"."С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее", — сказал Артяков.УВЗ и "Высокоточные комплексы" выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы "Мста-С" и другую технику.Артяков также напомнил, что с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО выросли в 20 раз. Поставки происходят без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи расширились производственные мощности, появились новые технологические линии, стало использоваться новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности.Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, украина, кубинка, россия, владимир артяков, ростех, уралвагонзавод, высокоточные комплексы
Безопасность, Технологии, Украина, Кубинка, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Уралвагонзавод, Высокоточные комплексы
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники с начала СВО в четыре раза
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами" с начала специальной военной операции на Украине выросло в четыре раза, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
«
"С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее", — сказал Артяков.
УВЗ и "Высокоточные комплексы" выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы "Мста-С" и другую технику.
Артяков также напомнил, что с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО выросли в 20 раз. Поставки происходят без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи расширились производственные мощности, появились новые технологические линии, стало использоваться новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.
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