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Пассажирка севшего в Петербурге вместо Москвы рейса заявила о потере багажа - РИА Новости, 10.08.2023
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Туризм
 
13:09 10.08.2023 (обновлено: 14:06 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/reys-1889261751.html
Пассажирка севшего в Петербурге вместо Москвы рейса заявила о потере багажа
Пассажирка севшего в Петербурге вместо Москвы рейса заявила о потере багажа - РИА Новости, 10.08.2023
Пассажирка севшего в Петербурге вместо Москвы рейса заявила о потере багажа
Пассажирка лайнера турецкой авиакомпании Pegasus, совершившего экстренную посадку в ночь на четверг в Санкт-Петербурге вместо Москвы, рассказала РИА Новости о... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:09
2023-08-10T14:06
санкт-петербург
москва
сергей собянин
происшествия
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внуково (аэропорт)
туризм
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СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Пассажирка лайнера турецкой авиакомпании Pegasus, совершившего экстренную посадку в ночь на четверг в Санкт-Петербурге вместо Москвы, рассказала РИА Новости о ситуации и о том, что ее багаж потеряли. По словам Светланы, летевшей рейсом PC1780 из Анкары, самолет должен был приземлиться в московском аэропорту "Внуково" в 4.05 мск. "Мы приземлились в Санкт-Петербурге и простояли там час. Пассажиров не высаживали, ожидали в самолете", - рассказала пассажирка. По ее словам, после этого самолет вылетел в Москву, где приземлился около 7.50. "Пилот просто извинился через громкоговоритель (за посадку в Санкт-Петербурге - ред.), больше не было никаких объяснений", - отметила Светлана. По ее словам, она и еще один пассажир не смогли получить багаж, так как он остался в Анкаре. "Сотрудники авиакомпании очень халатно отнеслись. Я писала заявление (о потере багажа - ред.), сотрудник в аэропорту при мне звонила в авиакомпанию, но там ей не дали информацию о том, где мой багаж", - сообщила собеседница агентства. Светлана сказала, что намерена подать жалобу на авиакомпанию в случае, если багаж не вернут в течение двух суток, а после этого обратиться в суд. Два рейса турецкой авиакомпании Pegasus, летевшие из Бодрума и Анкары в московский аэропорт "Внуково", приземлились утром в четверг в аэропорту Санкт-Петербурга, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичной авиагавани. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД. Аэропорт "Внуково" в свою очередь сказал РИА Новости, что по независящим от него причинам с 2.43 вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов в целях безопасности были перенаправлены в другие авиагавани. Ограничения были сняты с 5.15 часов и "Внуково" заработал в штатном режиме.
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санкт-петербург, москва, сергей собянин, происшествия, пулково (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм
Санкт-Петербург, Москва, Сергей Собянин, Происшествия, Пулково (аэропорт), Внуково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Пассажирка севшего в Петербурге вместо Москвы рейса заявила о потере багажа

Пассажирка рейса Pegasus, севшего в Пулково, заявила об утере компанией багажа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Пассажирка лайнера турецкой авиакомпании Pegasus, совершившего экстренную посадку в ночь на четверг в Санкт-Петербурге вместо Москвы, рассказала РИА Новости о ситуации и о том, что ее багаж потеряли.
По словам Светланы, летевшей рейсом PC1780 из Анкары, самолет должен был приземлиться в московском аэропорту "Внуково" в 4.05 мск. "Мы приземлились в Санкт-Петербурге и простояли там час. Пассажиров не высаживали, ожидали в самолете", - рассказала пассажирка.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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По ее словам, после этого самолет вылетел в Москву, где приземлился около 7.50. "Пилот просто извинился через громкоговоритель (за посадку в Санкт-Петербурге - ред.), больше не было никаких объяснений", - отметила Светлана.
По ее словам, она и еще один пассажир не смогли получить багаж, так как он остался в Анкаре. "Сотрудники авиакомпании очень халатно отнеслись. Я писала заявление (о потере багажа - ред.), сотрудник в аэропорту при мне звонила в авиакомпанию, но там ей не дали информацию о том, где мой багаж", - сообщила собеседница агентства. Светлана сказала, что намерена подать жалобу на авиакомпанию в случае, если багаж не вернут в течение двух суток, а после этого обратиться в суд.
Два рейса турецкой авиакомпании Pegasus, летевшие из Бодрума и Анкары в московский аэропорт "Внуково", приземлились утром в четверг в аэропорту Санкт-Петербурга, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичной авиагавани.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД. Аэропорт "Внуково" в свою очередь сказал РИА Новости, что по независящим от него причинам с 2.43 вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов в целях безопасности были перенаправлены в другие авиагавани. Ограничения были сняты с 5.15 часов и "Внуково" заработал в штатном режиме.
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