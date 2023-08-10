https://ria.ru/20230810/reys-1889261751.html

Пассажирка севшего в Петербурге вместо Москвы рейса заявила о потере багажа

Пассажирка севшего в Петербурге вместо Москвы рейса заявила о потере багажа - РИА Новости, 10.08.2023

Пассажирка севшего в Петербурге вместо Москвы рейса заявила о потере багажа

Пассажирка лайнера турецкой авиакомпании Pegasus, совершившего экстренную посадку в ночь на четверг в Санкт-Петербурге вместо Москвы, рассказала РИА Новости о... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:09

2023-08-10T13:09

2023-08-10T14:06

санкт-петербург

москва

сергей собянин

происшествия

пулково (аэропорт)

внуково (аэропорт)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg

СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Пассажирка лайнера турецкой авиакомпании Pegasus, совершившего экстренную посадку в ночь на четверг в Санкт-Петербурге вместо Москвы, рассказала РИА Новости о ситуации и о том, что ее багаж потеряли. По словам Светланы, летевшей рейсом PC1780 из Анкары, самолет должен был приземлиться в московском аэропорту "Внуково" в 4.05 мск. "Мы приземлились в Санкт-Петербурге и простояли там час. Пассажиров не высаживали, ожидали в самолете", - рассказала пассажирка. По ее словам, после этого самолет вылетел в Москву, где приземлился около 7.50. "Пилот просто извинился через громкоговоритель (за посадку в Санкт-Петербурге - ред.), больше не было никаких объяснений", - отметила Светлана. По ее словам, она и еще один пассажир не смогли получить багаж, так как он остался в Анкаре. "Сотрудники авиакомпании очень халатно отнеслись. Я писала заявление (о потере багажа - ред.), сотрудник в аэропорту при мне звонила в авиакомпанию, но там ей не дали информацию о том, где мой багаж", - сообщила собеседница агентства. Светлана сказала, что намерена подать жалобу на авиакомпанию в случае, если багаж не вернут в течение двух суток, а после этого обратиться в суд. Два рейса турецкой авиакомпании Pegasus, летевшие из Бодрума и Анкары в московский аэропорт "Внуково", приземлились утром в четверг в аэропорту Санкт-Петербурга, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичной авиагавани. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД. Аэропорт "Внуково" в свою очередь сказал РИА Новости, что по независящим от него причинам с 2.43 вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов в целях безопасности были перенаправлены в другие авиагавани. Ограничения были сняты с 5.15 часов и "Внуково" заработал в штатном режиме.

https://ria.ru/20230810/aeroporty-1889195532.html

https://ria.ru/20230803/kitay-1887826300.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, москва, сергей собянин, происшествия, пулково (аэропорт), внуково (аэропорт), новости - туризм