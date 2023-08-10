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Алтайский производитель растительного масла наладил контакты с Азией - РИА Новости, 10.08.2023
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14:10 10.08.2023
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Алтайский производитель растительного масла наладил контакты с Азией
Алтайский производитель растительного масла наладил контакты с Азией - РИА Новости, 10.08.2023
Алтайский производитель растительного масла наладил контакты с Азией
Алтайский производитель растительных масел "Алтария" успешно продвинулся на федеральном рынке, вышел на прилавки в дружественных странах и занял лидерские... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:10
2023-08-10T14:10
экономика
азия
россия
казахстан
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Алтайский производитель растительных масел "Алтария" успешно продвинулся на федеральном рынке, вышел на прилавки в дружественных странах и занял лидерские позиции в своем сегменте, найти зарубежных клиентов для компании и наладить экспорт помогли бизнес-миссии от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает производитель.За последние два года доля экспорта в компании составила 8,5%."Компания "Алтария" более пяти лет производит растительные масла в виде спрея. Уникальность продукта заключается в упаковке, благодаря которой масло не взаимодействует с солнечными лучами и кислородом, а значит, остается свежим длительное время", - говорится в сообщении.Сейчас масла продаются в Южной Корее, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. Спрос стремительно растет, ведь экологически чистые алтайские продукты ценятся во всем мире. Компания активно делится опытом и успехами в экспорте с соотечественниками. По словам генерального директора "Алтарии" Галины Чибитько, "в экспорте нет того, с чем нельзя справиться, главное - начать"."Алтария" впервые вышла на экспорт 4,5 года назад, совершив первую поставку в Казахстан. В последние два года команда столкнулась с трудностями в оформлении документов для экспорта, но при помощи специалистов растительные масла-спреи продолжили покорять мировой рынок. Чибитько отмечает, что главной проблемой может стать поиск зарубежных клиентов."В первую очередь для налаживания экспорта важно найти компанию, заинтересованную в вашей продукции. Это можно реализовать, участвуя в бизнес-миссиях, которые проводит РЭЦ, и в международных выставках. Так, в рамках бизнес-миссий мы знакомимся со страной изнутри и уже понимаем, подойдет ли ей наш продукт и как сделать так, чтобы он здесь прижился и понравился. В противном случае, если товар не подходит, мы идем дальше и ищем новые рынки", - рассказала глава компании.В планах у предприятия увеличение объемов выпускаемой продукции путем внедрения мощных линий на производстве. Экспортные цели "Алтарии" впечатляют своим масштабом. При этом высокий уровень спроса на продукцию не случаен, ведь инновационная технология упаковки масел вызывает интерес не только у соотечественников, но и у иностранных покупателей."Несмотря на внешнеполитическую ситуацию, мы знаем, что многие страны хотят сотрудничать с российскими компаниями. Мы обязательно воспользуемся возможностями и будем отгружать продукцию в новые регионы. В настоящее время ведем переговоры с Китаем и Киргизией", - подытожила руководитель "Алтарии".
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экономика, азия, россия, казахстан, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Азия, Россия, Казахстан, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Алтайский производитель растительного масла наладил контакты с Азией

© iStock.com / Liudmila ChernetskaДевушка распыляет растительное масло на салат
Девушка распыляет растительное масло на салат - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Девушка распыляет растительное масло на салат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Алтайский производитель растительных масел "Алтария" успешно продвинулся на федеральном рынке, вышел на прилавки в дружественных странах и занял лидерские позиции в своем сегменте, найти зарубежных клиентов для компании и наладить экспорт помогли бизнес-миссии от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает производитель.
За последние два года доля экспорта в компании составила 8,5%.
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"Компания "Алтария" более пяти лет производит растительные масла в виде спрея. Уникальность продукта заключается в упаковке, благодаря которой масло не взаимодействует с солнечными лучами и кислородом, а значит, остается свежим длительное время", - говорится в сообщении.
Сейчас масла продаются в Южной Корее, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. Спрос стремительно растет, ведь экологически чистые алтайские продукты ценятся во всем мире. Компания активно делится опытом и успехами в экспорте с соотечественниками. По словам генерального директора "Алтарии" Галины Чибитько, "в экспорте нет того, с чем нельзя справиться, главное - начать".
"Алтария" впервые вышла на экспорт 4,5 года назад, совершив первую поставку в Казахстан. В последние два года команда столкнулась с трудностями в оформлении документов для экспорта, но при помощи специалистов растительные масла-спреи продолжили покорять мировой рынок. Чибитько отмечает, что главной проблемой может стать поиск зарубежных клиентов.
"В первую очередь для налаживания экспорта важно найти компанию, заинтересованную в вашей продукции. Это можно реализовать, участвуя в бизнес-миссиях, которые проводит РЭЦ, и в международных выставках. Так, в рамках бизнес-миссий мы знакомимся со страной изнутри и уже понимаем, подойдет ли ей наш продукт и как сделать так, чтобы он здесь прижился и понравился. В противном случае, если товар не подходит, мы идем дальше и ищем новые рынки", - рассказала глава компании.
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В планах у предприятия увеличение объемов выпускаемой продукции путем внедрения мощных линий на производстве. Экспортные цели "Алтарии" впечатляют своим масштабом. При этом высокий уровень спроса на продукцию не случаен, ведь инновационная технология упаковки масел вызывает интерес не только у соотечественников, но и у иностранных покупателей.
"Несмотря на внешнеполитическую ситуацию, мы знаем, что многие страны хотят сотрудничать с российскими компаниями. Мы обязательно воспользуемся возможностями и будем отгружать продукцию в новые регионы. В настоящее время ведем переговоры с Китаем и Киргизией", - подытожила руководитель "Алтарии".
 
ЭкономикаАзияРоссияКазахстанРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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