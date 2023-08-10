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В Совфеде ответили на идею о четырехдневной рабочей неделе для многодетных - РИА Новости, 10.08.2023
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12:27 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/rabota-1889248756.html
В Совфеде ответили на идею о четырехдневной рабочей неделе для многодетных
В Совфеде ответили на идею о четырехдневной рабочей неделе для многодетных - РИА Новости, 10.08.2023
В Совфеде ответили на идею о четырехдневной рабочей неделе для многодетных
Необходимо определить источники финансирования, за чей счет будет сохраняться зарплата для многодетных семей в случае одобрения инициативы ввести четырехдневную РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:27
2023-08-10T12:27
общество
александр башкин
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Необходимо определить источники финансирования, за чей счет будет сохраняться зарплата для многодетных семей в случае одобрения инициативы ввести четырехдневную неделю для таких семей, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. В ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением установленной зарплаты для них, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. "Я не то чтобы не поддержал, я бы хотел бы видеть, что идет с этим предложением: за чей счет будет компенсация уменьшения труда работника для работодателя... Здесь нужно посмотреть расчеты, если это предложение будет целиком и полностью просчитано, возможно, оно будет привлекательным. Пока оно выглядит, как очень часто встречается, как предложение, которое для авторов совершенно очевидно принято не будет, но позитивных очков авторам, конечно, понапридает", - сказал сенатор. Он отметил, что предприниматель будет "возмущен", если ему придется компенсировать эту зарплату: он будет недополучать услуги работников, а платить столько же. "Это может стать серьезным демотиватором к приему на работу или сохранению рабочих мест для многодетных, потому что бизнес есть бизнес. Есть такие люди, которым интересна экономическая эффективность от нанятых работников, а так они потеряют мотив удерживать на работе именно многодетных, поскольку это будет им экономически невыгодно", - подчеркнул Башкин.
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общество, александр башкин, совет федерации рф, россия
Общество, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Россия
В Совфеде ответили на идею о четырехдневной рабочей неделе для многодетных

Сенатор Башкин призвал дополнить идею о четырехдневной рабочей неделе для многодетных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Необходимо определить источники финансирования, за чей счет будет сохраняться зарплата для многодетных семей в случае одобрения инициативы ввести четырехдневную неделю для таких семей, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
В ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением установленной зарплаты для них, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.
«
"Я не то чтобы не поддержал, я бы хотел бы видеть, что идет с этим предложением: за чей счет будет компенсация уменьшения труда работника для работодателя... Здесь нужно посмотреть расчеты, если это предложение будет целиком и полностью просчитано, возможно, оно будет привлекательным. Пока оно выглядит, как очень часто встречается, как предложение, которое для авторов совершенно очевидно принято не будет, но позитивных очков авторам, конечно, понапридает", - сказал сенатор.
Он отметил, что предприниматель будет "возмущен", если ему придется компенсировать эту зарплату: он будет недополучать услуги работников, а платить столько же.
«
"Это может стать серьезным демотиватором к приему на работу или сохранению рабочих мест для многодетных, потому что бизнес есть бизнес. Есть такие люди, которым интересна экономическая эффективность от нанятых работников, а так они потеряют мотив удерживать на работе именно многодетных, поскольку это будет им экономически невыгодно", - подчеркнул Башкин.
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ОбществоАлександр БашкинСовет Федерации РФРоссия
 
 
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