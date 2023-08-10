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Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.08.2023
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11:30 10.08.2023 (обновлено: 11:35 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/orudiya-1889235577.html
Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы
Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.08.2023
Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы
Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:30
2023-08-10T11:35
безопасность
россия
владимир артяков
ростех
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Что касается "Флокса" и "Дрока" - они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы "Флоксов" начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы", - отметил Артяков. САО "Флокс" монтируется на колесной базе – автомобилях "Урал-4320" - и имеют высокую мобильность. Как уточнил Артяков, первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 "Дрок" уже отправлена в войска. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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безопасность, россия, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Форум "Армия — 2023"
Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы

Артяков: новейшие 120-миллиметровые САО "Флокс" поступят в армию в ближайшие месяцы

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С40 "Флокс"
Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С40 Флокс - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С40 "Флокс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
«
"Что касается "Флокса" и "Дрока" - они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы "Флоксов" начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы", - отметил Артяков.
САО "Флокс" монтируется на колесной базе – автомобилях "Урал-4320" - и имеют высокую мобильность.
Как уточнил Артяков, первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 "Дрок" уже отправлена в войска. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину.
Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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БезопасностьРоссияВладимир АртяковРостехФорум "Армия — 2023"
 
 
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