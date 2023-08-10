https://ria.ru/20230810/orudiya-1889235577.html
Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы
Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.08.2023
Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы
Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:30
2023-08-10T11:30
2023-08-10T11:35
безопасность
россия
владимир артяков
ростех
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889236583_0:35:1200:710_1920x0_80_0_0_406611bad24e658a011e0112e1a9ec35.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Что касается "Флокса" и "Дрока" - они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы "Флоксов" начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы", - отметил Артяков. САО "Флокс" монтируется на колесной базе – автомобилях "Урал-4320" - и имеют высокую мобильность. Как уточнил Артяков, первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 "Дрок" уже отправлена в войска. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889236583_76:0:1143:800_1920x0_80_0_0_25be3432834eb4509a56e40f8157a22d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Форум "Армия — 2023"
Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы
Артяков: новейшие 120-миллиметровые САО "Флокс" поступят в армию в ближайшие месяцы
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
«
"Что касается "Флокса" и "Дрока" - они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы "Флоксов" начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы", - отметил Артяков.
САО "Флокс" монтируется на колесной базе – автомобилях "Урал-4320" - и имеют высокую мобильность.
Как уточнил Артяков, первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 "Дрок" уже отправлена в войска. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину.
Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
В зоне СВО опробовали бронежилеты, защищающие от снайперских пуль НАТО