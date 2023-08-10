https://ria.ru/20230810/orudiya-1889235577.html

Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы

Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.08.2023

Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы

Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:30

2023-08-10T11:30

2023-08-10T11:35

безопасность

россия

владимир артяков

ростех

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "Что касается "Флокса" и "Дрока" - они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы "Флоксов" начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы", - отметил Артяков. САО "Флокс" монтируется на колесной базе – автомобилях "Урал-4320" - и имеют высокую мобильность. Как уточнил Артяков, первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 "Дрок" уже отправлена в войска. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2023"