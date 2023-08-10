https://ria.ru/20230810/obstrel-1889247594.html

При обстреле Донецка поврежден детский сад

При обстреле Донецка поврежден детский сад - РИА Новости, 10.08.2023

При обстреле Донецка поврежден детский сад

Украинские войска обстреляли детский сад в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:20

2023-08-10T12:20

2023-08-10T12:46

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский сад в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) городов республики: город Донецк (Киевский район) — МБДОУ "Детский сад № 397 города Донецка" по улице Тренева", — говорится в публикации.По данным СЦКК, всего украинские военные после полуночи выпустили по различным районам Донецка почти 30 снарядов, в том числе кассетных.Киевский район находится в северной части города. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк