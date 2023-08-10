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При обстреле Донецка поврежден детский сад - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 10.08.2023 (обновлено: 12:46 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889247594.html
При обстреле Донецка поврежден детский сад
При обстреле Донецка поврежден детский сад - РИА Новости, 10.08.2023
При обстреле Донецка поврежден детский сад
Украинские войска обстреляли детский сад в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:20
2023-08-10T12:46
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский сад в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) городов республики: город Донецк (Киевский район) — МБДОУ "Детский сад № 397 города Донецка" по улице Тренева", — говорится в публикации.По данным СЦКК, всего украинские военные после полуночи выпустили по различным районам Донецка почти 30 снарядов, в том числе кассетных.Киевский район находится в северной части города. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
При обстреле Донецка поврежден детский сад

При обстреле Донецка со стороны ВСУ получил повреждения детский сад

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский сад в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) городов республики: город Донецк (Киевский район) — МБДОУ "Детский сад № 397 города Донецка" по улице Тренева", — говорится в публикации.
По данным СЦКК, всего украинские военные после полуночи выпустили по различным районам Донецка почти 30 снарядов, в том числе кассетных.
Киевский район находится в северной части города. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев.
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