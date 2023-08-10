https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html

В зоне СВО опробовали бронежилеты, защищающие от снайперских пуль НАТО

В зоне СВО опробовали бронежилеты, защищающие от снайперских пуль НАТО - РИА Новости, 10.08.2023

В зоне СВО опробовали бронежилеты, защищающие от снайперских пуль НАТО

Российские военные опробовали в зоне проведения специальной военной операции первую партию новых бронежилетов "Оберег", останавливающих снайперские пули НАТО... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:18

2023-08-10T10:18

2023-08-10T11:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

нато

ростех

владимир артяков

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные опробовали в зоне проведения специальной военной операции первую партию новых бронежилетов "Оберег", останавливающих снайперские пули НАТО калибра 8,6 миллиметра, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".По его словам, госкорпорация хотела создать бронежилет, который защищал бы жизнь военнослужащего на качественно новом уровне, при этом оставаясь легким и удобным."И у нас получилось. Вес "Оберега" — всего около 11,7 килограмма. Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62х54 миллиметра, но и пулями более мощного калибра — 8,6 миллиметра (.338 Lapua Magnum. — Прим. ред.). Керамическая плита выдержала такое попадание. Мы также провели отстрелы американских и китайских одноклассников. Тесты показали, что зарубежные жилеты против такой проверки бессильны", — рассказал Артяков.Он уточнил, что бойцы на передовой уже получили опытную партию бронежилетов и остались довольны.Первый замглавы "Ростеха" добавил, что госкорпорация продолжает совершенствовать "Оберег". В модифицированной версии бронежилет легче еще почти на два килограмма, при этом защищает бойца так же надежно."Оберег" производит тульская компания "Октава". Бронежилет представят на "Армии". Также "Ростех" продемонстрирует новые дымовые гранаты РДГ-У от ЦНИИточмаш для личной защиты бойцов от высокоточного оружия.Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20230421/bronesistema-1866847430.html

https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856066689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, нато, ростех, владимир артяков