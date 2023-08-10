Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 10.08.2023 (обновлено: 17:57 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/nevzorov-1889343732.html
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти - РИА Новости, 10.08.2023
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти
Районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 20 тысяч рублей признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* по статье о возбуждении ненависти либо... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:47
2023-08-10T17:57
происшествия
александр невзоров
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848735229_43:0:1106:598_1920x0_80_0_0_a3392d1da8546b62698ac80c8c616f4d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 20 тысяч рублей признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, причиной возбуждения административного дела стала выявленная в феврале 2023 года на YouTube-канале Невзорова* видеозапись с одним из его интервью, а также передача из цикла "Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg". Согласно результатам экспертизы, в видео содержатся "признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности к следующим социальным группам: граждане РФ, граждане РБ, военнослужащие РФ, представители органов власти, представители сценических искусств, казаки, служители религиозных культов". "Приморский районный суд… рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ, в отношении Александра Невзорова*. Суд признал Невзорова* виновным и назначил штраф в 20 000 рублей", - говорится в сообщении. В конце июля суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за отсутствие маркировки сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230530/veduschie-1874412315.html
https://ria.ru/20230613/okhlobystin-1877750478.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848735229_176:0:973:598_1920x0_80_0_0_0f78fd71452539cb4a8c92c9c33eebc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр невзоров, санкт-петербург
Происшествия, Александр Невзоров, Санкт-Петербург
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти

Суд оштрафовал Невзорова на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 20 тысяч рублей признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как информирует ведомство, причиной возбуждения административного дела стала выявленная в феврале 2023 года на YouTube-канале Невзорова* видеозапись с одним из его интервью, а также передача из цикла "Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg".
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО
30 мая, 08:00
Согласно результатам экспертизы, в видео содержатся "признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности к следующим социальным группам: граждане РФ, граждане РБ, военнослужащие РФ, представители органов власти, представители сценических искусств, казаки, служители религиозных культов".
«
"Приморский районный суд… рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ, в отношении Александра Невзорова*. Суд признал Невзорова* виновным и назначил штраф в 20 000 рублей", - говорится в сообщении.
В конце июля суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за отсутствие маркировки сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
"Предатели не меняются": Охлобыстин высказался об осудивших СВО артистах
13 июня, 12:11
 
ПроисшествияАлександр НевзоровСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала