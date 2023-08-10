https://ria.ru/20230810/nevzorov-1889343732.html
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти - РИА Новости, 10.08.2023
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти
Районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 20 тысяч рублей признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* по статье о возбуждении ненависти либо... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:47
2023-08-10T17:47
2023-08-10T17:57
происшествия
александр невзоров
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 20 тысяч рублей признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, причиной возбуждения административного дела стала выявленная в феврале 2023 года на YouTube-канале Невзорова* видеозапись с одним из его интервью, а также передача из цикла "Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg". Согласно результатам экспертизы, в видео содержатся "признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности к следующим социальным группам: граждане РФ, граждане РБ, военнослужащие РФ, представители органов власти, представители сценических искусств, казаки, служители религиозных культов". "Приморский районный суд… рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ, в отношении Александра Невзорова*. Суд признал Невзорова* виновным и назначил штраф в 20 000 рублей", - говорится в сообщении. В конце июля суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за отсутствие маркировки сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230530/veduschie-1874412315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр невзоров, санкт-петербург
Происшествия, Александр Невзоров, Санкт-Петербург
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* по статье о возбуждении ненависти
Суд оштрафовал Невзорова на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости.
Районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 20 тысяч рублей признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщила объединенная пресс-служба
судов города.
Как информирует ведомство, причиной возбуждения административного дела стала выявленная в феврале 2023 года на YouTube-канале Невзорова* видеозапись с одним из его интервью, а также передача из цикла "Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg".
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Согласно результатам экспертизы, в видео содержатся "признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности к следующим социальным группам: граждане РФ, граждане РБ, военнослужащие РФ, представители органов власти, представители сценических искусств, казаки, служители религиозных культов".
«
"Приморский районный суд… рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ, в отношении Александра Невзорова*. Суд признал Невзорова* виновным и назначил штраф в 20 000 рублей", - говорится в сообщении.
В конце июля суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за отсутствие маркировки сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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