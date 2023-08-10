https://ria.ru/20230810/nato-1889271679.html

Сенатор заявила о несостоятельности НАТО в управлении украинской кампанией

Сенатор заявила о несостоятельности НАТО в управлении украинской кампанией - РИА Новости, 10.08.2023

Сенатор заявила о несостоятельности НАТО в управлении украинской кампанией

НАТО показало свою несостоятельность в управлении украинской военной кампанией против России, альянс серьезно беспокоят неудачи контрнаступления ВСУ, заявила... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:38

2023-08-10T13:38

2023-08-10T13:39

безопасность

россия

ольга ковитиди

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. НАТО показало свою несостоятельность в управлении украинской военной кампанией против России, альянс серьезно беспокоят неудачи контрнаступления ВСУ, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Провалившееся украинское контрнаступление всерьез обеспокоило НАТО. Альянс показал свою несостоятельность в управлении украинской военной кампанией против России. Для сохранения "лица" НАТО готовиться к открытию второго фронта и активизации на западном направлении. Серьезное скопление войск НАТО у границ союзного государства уже не оставляют сомнений в милитаристских намерениях антироссийской коалиции, возглавляемой США", - сказала сенатор. Она также отметила, что укрепляя западный фланг, "Польша готовится к "мягкой" оккупации Западной Украины". "Мы видим, что новый член НАТО, Финляндия, уже готова принять значительные силы и вооружение для усиления западного театра военных действий НАТО. Сегодня можно с уверенностью сказать о реальной угрозе безопасности России. Факты - упрямая вещь", - добавила Ковитиди. Кроме того, сенатор подчеркнула, что на границе Союзного государства НАТО создало мощнейшую военную группировку - "360 000 военных, 8000 единиц техники и 650 самолетов и вертолетов", по ее мнению, "поляки очевидно укрепляются для наступления". "Вместо 1000 военнослужащих, необходимых польской пограничной службе, на восточную границу с Беларусью отправляют 2000 вооруженных солдат. Всему этому дают надлежащую оценку в главном военном ведомстве России. Очевидное наращивание военного потенциала НАТО у наших границ вынуждает Россию усиливаться вдоль западных границ. НАТО готовится к войне, все это создает серьезные риски союзной безопасности, которые надо предвидеть, для того, чтобы в последующем нейтрализовать", - заключила Ковитиди. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889204180.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ольга ковитиди, нато, совет федерации рф