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В Ростехе рассказали о системе дистанционного минирования "Земледелие" - РИА Новости, 10.08.2023
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05:15 10.08.2023 (обновлено: 11:41 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/minirovanie-1889193560.html
В Ростехе рассказали о системе дистанционного минирования "Земледелие"
В Ростехе рассказали о системе дистанционного минирования "Земледелие" - РИА Новости, 10.08.2023
В Ростехе рассказали о системе дистанционного минирования "Земледелие"
Российская система дистанционного минирования "Земледелие" подтвердила свои возможности в зоне спецоперации, ведутся ее серийные поставки в войска, сообщил в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:15
2023-08-10T11:41
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
кубинка
россия
владимир артяков
ростех
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Российская система дистанционного минирования "Земледелие" подтвердила свои возможности в зоне спецоперации, ведутся ее серийные поставки в войска, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023"."Это без преувеличения уникальная машина, у нее выдающиеся тактико-технические характеристики. В зоне СВО система подтвердила свои возможности и получила исключительно положительные отзывы. Она позволяет быстро установить минное поле требуемой конфигурации, а также назначить параметры самоликвидации мин в заданное время. Это облегчает процесс разминирования после завершения боевых действий", - рассказал Артяков.По его словам, "ввиду высокой эффективности и востребованности ее серийное производство и поставки начались еще до завершения ОКР".Новейшая инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" разработана НПО "Сплав" имени Ганичева. Принцип работы установки схож с реактивными системами залпового огня - для минирования используются реактивные снаряды. Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.В состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
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безопасность, технологии, кубинка, россия, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2023"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Кубинка, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Форум "Армия — 2023"
В Ростехе рассказали о системе дистанционного минирования "Земледелие"

Ростех: система дистанционного минирования показала свои возможности в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСистема дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Российская система дистанционного минирования "Земледелие" подтвердила свои возможности в зоне спецоперации, ведутся ее серийные поставки в войска, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
«
"Это без преувеличения уникальная машина, у нее выдающиеся тактико-технические характеристики. В зоне СВО система подтвердила свои возможности и получила исключительно положительные отзывы. Она позволяет быстро установить минное поле требуемой конфигурации, а также назначить параметры самоликвидации мин в заданное время. Это облегчает процесс разминирования после завершения боевых действий", - рассказал Артяков.
По его словам, "ввиду высокой эффективности и востребованности ее серийное производство и поставки начались еще до завершения ОКР".
Новейшая инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" разработана НПО "Сплав" имени Ганичева. Принцип работы установки схож с реактивными системами залпового огня - для минирования используются реактивные снаряды. Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.
В состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.
Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
Логотип Ростеха - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Ростехе рассказали о спецпокрытии для российских танков
04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииКубинкаРоссияВладимир АртяковРостехФорум "Армия — 2023"
 
 
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