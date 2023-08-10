https://ria.ru/20230810/minirovanie-1889193560.html

В Ростехе рассказали о системе дистанционного минирования "Земледелие"

В Ростехе рассказали о системе дистанционного минирования "Земледелие" - РИА Новости, 10.08.2023

В Ростехе рассказали о системе дистанционного минирования "Земледелие"

Российская система дистанционного минирования "Земледелие" подтвердила свои возможности в зоне спецоперации, ведутся ее серийные поставки в войска, сообщил в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:15

2023-08-10T05:15

2023-08-10T11:41

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

кубинка

россия

владимир артяков

ростех

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Российская система дистанционного минирования "Земледелие" подтвердила свои возможности в зоне спецоперации, ведутся ее серийные поставки в войска, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023"."Это без преувеличения уникальная машина, у нее выдающиеся тактико-технические характеристики. В зоне СВО система подтвердила свои возможности и получила исключительно положительные отзывы. Она позволяет быстро установить минное поле требуемой конфигурации, а также назначить параметры самоликвидации мин в заданное время. Это облегчает процесс разминирования после завершения боевых действий", - рассказал Артяков.По его словам, "ввиду высокой эффективности и востребованности ее серийное производство и поставки начались еще до завершения ОКР".Новейшая инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" разработана НПО "Сплав" имени Ганичева. Принцип работы установки схож с реактивными системами залпового огня - для минирования используются реактивные снаряды. Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.В состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

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безопасность, технологии, кубинка, россия, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2023"